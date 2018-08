Toptalent Evenepoel merkt hoe zijn blitzcarrière wenkbrauwen doet fronsen: "Ik hoor het gefluister over doping ook" TLB

14 augustus 2018

18u25

Bron: Humo 6 Wielrennen Europees juniorenkampioen op de weg: check. Europees juniorenkampioen tegen de klok: check. Een profcontract bij Quick-Step Floors dat vanaf 1 januari 2019 begint te lopen: check. Remco Evenepoel blijft maar imponeren als hij op zijn racefiets zit. Maar zijn sterke prestaties wekken ook wenkbrauwengefrons op, zegt Evenepoel in een gesprek met Humo.

In juli pakte Evenepoel uit met misschien wel zijn strafste staaltje van allemaal. In de Ronde van de Condroz dubbelde hij toen zelfs het peloton. "Het is kicken als ze niet meer kunnen volgen", geeft Evenepoel zelf ook toe. "Ik kijk achterom, zie dat de anderen helemaal stuk zitten, en dan schakel ik een tandje hoger. En nog een tandje. Soms kan ik echt spelen met de tegenstand. Ik versnel, laat ze terugkomen, doe alsof ik stilval, en pats! Ik ga er weer vandoor."

Zelf zou Evenepoel het aanvoelen als een vernedering, gedubbeld worden. "Ik zou niet meer gemotiveerd zijn om met zo'n jongen samen aan de start te staan. Ik begrijp dat veel renners blij zijn dat ik bijna weg ben. Pas op, ik heb veel vrienden in het peloton, maar ze weten hoe sterk ik ben. Ik hoor het gefluister over doping ook, maar ik rijd puur natuur. Ik ben dit jaar al 30 keer gecontroleerd, en ik was nooit positief. Op het Belgisch kampioenschap hebben ze zelfs gecheckt of ik geen motortje in mijn fiets had verstopt, voor én na de koers. En of ik niet met een te grote versnelling reed. Ze zoeken voortdurend uit of alles wel normaal is. Ik kan ze geruststellen: alles is normaal."

Grote rondes

Evenepoel is nu al de Belgische rondehoop in bange dagen. Dat beseft de ex-voetballer zelf maar al te goed. "Veel Belgen twijfelen of we nog wel renners hebben die goed kunnen klimmen. Ik hoop het ongelijk van de twijfelaars te bewijzen. Maar het zal hard worden, bikkelhard. Ik wil de drie grote rondes rijden en hopelijk ook winnen. Daar zal veel voor moeten wijken, maar dat gebeurt nu al: feestjes, alcohol, stappen...: dat doe ik niet. Ik eet ook nooit frieten tijdens het seizoen.

De Brabander rijdt geregeld op het buitenblad een helling op, zijn gewicht (61kg) speelt daarbij een rol. "Hoe minder je weegt, hoe makkelijker het is. Op de helling van het EK reed ik met 430 watt naar boven. Ik weeg 61 kilo, dat is dus iets meer dan 7 watt per kilogram. Als de toppers op een col in de Tour het gas opendraaien, gaan ze boven de 7 watt per kilogram. In mijn stoutste dromen win ik de drie grote rondes. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar dromen is niet verboden."

Hey guys! I can tell you that I’ll turn pro for the @quickstep_team from 01/01/2019 on. It’s such a big dream that comes true! Big thanks to the @quickstep_team for this chance! I’m so proud to be a new wolf in the pack! #wolfpack Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 jul 2018 om 12:11 CEST