Topoverleg over Vlaamse klassiekers, vandaag mogelijk nieuws over al dan niet doorgaan Ronde van Vlaanderen en andere koersen DMM

12 maart 2020

12u46 0 Wielrennen De draconische maatregelen rond het coronavirus grijpen nu ook in op het sportwezen in België. De laatste speeldag van de Jupiler Pro League wordt achter gesloten deuren afgewerkt. Ook over de Vlaamse voorjaarsklassiekers is topoverleg aan de gang. Er komt mogelijk vandaag nog nieuws.

Geen grotere sportevenementen in ons land dan de play-offs in het voetbal en de voorjaarsklassiekers in het wielrennen. Organisaties beslissen wereldwijd om massamanifestaties af te gelasten, uit te stellen of zonder publiek te laten doorgaan. De Pro League nam vanochtend al de maatregel om de slotspeeldag van de Jupiler Pro League en de finalewedstrijd in 1B achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

In het wielrennen zorgt het coronavirus al langer voor onrust. De eerste problemen kwamen er met de afgelasting van de UAE Tour eind februari. Twee weken later zijn ondertussen ook de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo uitgesteld door de precaire situatie in Italië. Parijs-Nice gaat wel door, maar het is de vraag of de wedstrijd effectief in Nice zal aankomen.

De vraag rijst dan ook wat er met de Vlaamse voorjaarswedstrijden gaat gebeuren. Zeker nu de bekerfinale in het voetbal is uitgesteld en ook andere massa-evenementen niet plaatsvinden in ons land. Flanders Classics liet de voorbije weken verstaan de zaak in samenwerking met FOD Volksgezondheid sterk op te volgen. Een noodplan was er nog niet, net omdat de situatie van dag tot dag verandert.

Die situatie ziet er vandaag allesbehalve rooskleurig uit. Er is dan ook topoverleg aan de gang om te zien of - en hoe - de Vlaamse klassiekers kunnen doorgaan. De eerstvolgende koersen op onze bodem zijn Nokere Koerse (18 maart) en de Bredene Koksijde Classic (20 maart). Daarna staan onder meer de Driedaags Brugge-De Panne (25 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april) en de Ronde van Vlaanderen (5 april) op het programma.

Al de wedstrijden tussen de Driedaagse Brugge-De Panne en de Ronde van Vlaanderen maken deel uit van de WorldTour en met uitzondering van de E3 BinckBank Classic zijn al die koersen ook in handen van Flanders Classics. De organisatie wenste nog niet te reageren op mogelijk nieuws rond verdere maatregelen of een mogelijke afgelasting van de wedstrijden.

In het licht van de huidige gebeurtenissen is het sterk de vraag of de voorjaarskoersen kunnen doorgaan. Zo zou ook de Ronde van Catalonië (23-29 maart) in Spanje onder stevige druk staan. In elk geval mogen we vandaag of morgen nog officieel nieuws verwachten over onze voorjaarswedstrijden. De overheidsinstanties zouden op dit moment overleggen welke kant het met een massa-evenementen als de Ronde van Vlaanderen uit moet. Wordt dus vervolgd.