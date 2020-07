Topfavorieten Van Aert en Van der Poel klaar voor de Strade Bianche: “Toch geschrokken van het aantal hoogtemeters” MCA/MXG

31 juli 2020

17u13 2 Wielrennen Het is het moment om er op vakantie te gaan, maar zaterdag herstart het klassieke wielerseizoen op de Toscaanse grindwegen met de Strade Bianche. Wout van Aert (25) stond al twee keer op het podium in Siena en mikt opnieuw op de zege. “Ik ga morgen voor een topuitslag”, klinkt het bij de renner die straks ook vader wordt. “Ik kijk ernaar uit om de steun van mijn vrouw hier te hebben.” Ook Mathieu van der Poel is er voor het eerst bij in Siena: “Het moeilijkste is om in te schatten hoe de tegenstand ervoor staat.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert reed nog maar één koers dit seizoen. Hij opende zijn seizoen met een 11de plaats in de Omloop. Daarna kreeg de Belg van Jumbo-Visma geen kans meer om zich in het klassieke voorjaar te onderscheiden. Zaterdag krijgt hij meteen een wedstrijd die hem goed ligt om zijn seizoen te hervatten. “Het is altijd bijzonder hier. Elke keer dat ik de verkenning doe, schrik ik hoe lastig het wel is. Het vervaagt hier gelukkig een beetje in de herinnering.” De voorbije twee jaren werd Van Aert derde in de Strade Bianche.

Het is toch wel spannend, ja. Nerveus ben ik niet echt, maar het is toch alsof je terug naar een eerste koers gaat. Mathieu van der Poel

Crossers

En dat kunstje wil hij morgen overdoen en zelfs verbeteren. “Met die twee derde plaatsen kan ik niet naar hier komen zonder verwachtingen. Ik ga morgen voor een topuitslag.” Naast Van Aert staan nog heel wat andere renners met een crossverleden aan de start. Zo rijden Corné van Kessel en Quinten Hermans de wedstrijd voor Wanty Gobert-Tormans. “Ja, het is leuk voor hen dat ze die koers al kunnen rijden. Het beloont hun opstap naar het procontinentale niveau. Maar ik denk dat er morgen nog een andere crosser meedoet, en die is zeker favoriet”, hint Van Aert naar z'n eeuwige concurrent in het veld Mathieu van der Poel.

Enkele weken geleden maakten Van Aert en z’n vrouw Sarah De Bie bekend dat ze binnenkort een kindje verwachten. De Bie zal morgen aanwezig zijn om Van Aert te steunen: “Ik heb mijn vrouw nu drie weken niet gezien, dat is op zich niet bijzonder. Maar nu ze zwanger is, zal ze wel wat veranderd zijn. Ik kijk ernaar uit om ze terug te zien.”

Van der Poel: “Kan me niet herinneren wanneer ik zo lang zonder competitie heb gezeten”

Voor Mathieu van der Poel is het z’n eerste optreden in de Strade Bianche. “Je hebt als renner altijd wel een paar parameters waar je je vorm aan kunt spiegelen, maar het is vooral moeilijk in te schatten hoe de tegenstand ervoor staat”, begint de Nederlander. Of dat voor Van der Poel betekent dat het nu spannender is, antwoordt hij resoluut: “Ja, toch wel. Ik ben nu niet echt nerveus, maar het is toch alsof je terug naar een eerste koers gaat. Ik kan me niet herinneren wanneer ik zo lang zonder competitie heb gezeten.”

Van der Poel wordt bij de (top)favorieten gerekend, maar is toch op z’n hoede: “Het is wel lastiger dan het op televisie lijkt. Het geeft soms een vertekend beeld, want het gaat vaak op en af. Ik ben wel wat verschoten van de hoogtemeters. Er liggen ook wel een paar heel slechte zones bij. Voor de gravelstroken zal het wringen zijn, maar tussenin zal het ook oppassen zijn. Daar kan ook de koers beslist worden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Eén jaar na de Wonderdag van Wout en het beteuterde gezicht van Elia Viviani: “Ik dacht, ik claim hem gewoon” (+)

Kan Evenpoel hetzelfde in de klassiekers dit najaar? Doe mee aan het online wielerspel Goudenklassiekers.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.