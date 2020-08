Topfavoriet Van Aert volgt zichzelf op als Belgisch kampioen tijdrijden, Campenaerts en Frison mee op podium GVS

20 augustus 2020

16u04 6 BK tijdrijden De verwachte winnaar. Wout van Aert volgt zichzelf op als Belgisch kampioen tijdrijden. Op het militair domein van Koksijde klopte hij over 41,6 kilometer Victor Campenaerts en de verrassende Frederik Frison.

“Mijn enige ambitie is winnen”, klonk het voor de start bij titelverdediger Van Aert. Ondanks een rugblessure nam Campenaerts de handschoen op. “Ik moet tonen dat ik de échte tijdrijder ben.” En dan was er nog Thomas De Gendt - “met hem weet je nooit”, hoopte Lotto-Soudal-coach De Weert. Remco Evenepoel en Yves Lampaert – beiden in de lappenmand – waren de grote afwezigen. Er kwamen overigens slechts veertien coureurs aan de start: de laagste opkomst in tien jaar.

Frederik Frison, vorig jaar vijfde, zette de eerste richttijd neer: 51'27". Nadien was het wachten op de kleppers. Bij het eerste tussenpunt bleven Campenaerts en De Gendt in de buurt van Frison, maar Van Aert deed respectievelijk 15 en 21 seconden beter. Een voorsprong die enkel werd uitgediept. Aan het einde van ronde twee verdubbelde de winnaar van Milaan-Sanremo zijn bonus op Campenaerts, aan de finish was het bilan 30 seconden. Hoe verdienstelijk de werelduurrecordhouder ook reed, er was gewoonweg niets te beginnen tegen dé man in vorm: Wout van Aert.

Spannender was het om de derde plek. De Gendt haspelde immers een mindere tweede ronde af en gaf aan het tweede tussenpunt plots vijf seconden toe aan Frison. Iets wat hij niet meer kon rechtzetten: brons voor een sterke Frison.



