Topfavoriet Remco Evenepoel voor start in Ronde van Lombardije: “Dit is een heel belangrijke dag” JSU/XC

15 augustus 2020

12u43

Bron: VTM 0 Wielrennen Remco Evenepoel is vandaag de topfavoriet in de Ronde van Lombardije. En dat beseft het 20-jarige supertalent maar al te goed. “Dit is een heel belangrijke dag.”



Remco Evenepoel staat vandaag op de cover van Sportweek, het wekelijkse magazine van de Gazzetta dello Sport. Met daarbij de tekst Il Piccolo Principe (de kleine prins), de bijnaam van Damiano Cunego. “Het is leuk dat ze mij zo noemen, maar zeg maar gewoon Remco”, klonk het voor de start van de Ronde van Lombardije. “Ik heb de laatste dagen weinig media gevolgd, want ik was zo gefocust op deze wedstrijd.”

Evenepoel kreeg voor de start een intense knuffel van mama Agnes en vriendin Oumi. “Dat deed deugd. Want doordat ik uit de Ronde van Polen kwam, moesten we thuis met mondmaskers rondlopen. Intussen is iedereen getest en zo kon ik hen een kus en knuffel geven.”

“Dit is een heel belangrijke dag”, vervolgde de topfavoriet. “Na de Muro di Sormano zal de koers in z’n plooi liggen. Dan zullen we zien wat de situatie is. Voor ons zou het perfect zijn mocht er nog één of twee ploegmakkers bij mij zijn. Anders is het aan mij om mijn koersinstinct boven te halen. En of ik het leuk vind dat iedereen naar mij kijkt? Superleuk.”

