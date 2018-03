Top 10? Top 5? Top 3? Eindzege? Hoe hoog kan Wellens eindigen in Parijs-Nice? "Tim krijgt een gouden kans" Joeri De Knop in Frankrijk

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Top 10? Top 5? Podium? Of stunt Tim Wellens (26) zichzelf in het slotweekend van Parijs-Nice naar de eeuwige roem, exact twintig jaar na Frank Vandenbroucke? "Hij zal het ­alleszins proberen", gelooft ons expertenpanel. "Tim is een winnaar."

Koersen naar de zon, tot daar aan toe. Koersen naar de zege blijkt voor ons, Belgen, dan weer iets inge­wikkelder. Op een opvolger van VDB is het nu al twee decennia lang wachten. En zelfs de laatste podiumplaats op de Promenade des Anglais ­dateert van 2001. Peter Van Petegem, god­betert. U verslikt zich wellicht in uw koffie. Op klassieke leest geschoeid en dus niet meteen de naam die je verwacht in een achtdaagse rittenkoers. "Het parcours was toen ideaal voor mij", legt Van Petegem uit. "Op een korte, afsluitende klimtijdrit op de Col d’Eze na niet één aankomst bergop. Wel een paar mooie etappes, waarin je kan scoren. Zoals ik het zelf deed in Saint-Étienne."

