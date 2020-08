Tony Martin vreest dat de Tour Parijs niet haalt: “Had liever een Tour zonder toeschouwers” Redactie

27 augustus 2020

08u58 0 Wielrennen De Duitse wielrenner Tony Martin vreest dat de Tour de France het einde in Parijs niet gaat halen. De 35-jarige renner van Jumbo-Visma is bang voor besmettingen met het coronavirus in het peloton. Martin had dan ook veel liever gezien dat de Tourorganisatie publiek zou weren langs de route.

“De zorgen dat de koers wordt afgebroken, die zijn er. Dat hangt als het Zwaard van Damocles boven ons, iedere dag kan de laatste zijn”, zegt Martin. “Dat is heel jammer.”

De ASO, de organisator van de Franse wielerronde die zaterdag in Nice begint, heeft al laten weten dat een ploeg uit de koers wordt genomen als twee renners of stafleden positief testen op het coronavirus. Alle ploegen moeten zo veel mogelijk in een eigen ‘bubbel’ blijven. Teamartsen hebben nauwgezette instructies gekregen om de gezondheid van de renners en stafleden te bewaken.

“Ik had liever een Tour zonder toeschouwers gezien dan helemaal geen Tour”, zegt Martin. “Ik ben geen expert en kan ook niet beoordelen hoe 5.000 mensen over het start- en finishgedeelte worden verdeeld. Maar ik vind dat een hoog aantal. En de situatie wordt van dag tot dag slechter.” Jumbo-Visma wil in de Tour een einde maken aan de hegemonie van Team Ineos. De Nederlandse ploeg heeft met Tom Dumoulin en Primoz Roglic twee kandidaten voor de gele trui.

