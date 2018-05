Toms Skujins schiet opnieuw raak in Ronde van Californië LPB

16 mei 2018



Toms Skujins heeft de derde etappe in de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De Let liet in de slotkilometer zijn Amerikaanse medevluchter Sean Bennett achter en hield ook een groep achtervolgers met wereldkampioen Peter Sagan af. Voor Skujins is het de derde keer in zijn carrière dat hij raak schiet in Californië.