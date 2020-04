Exclusief voor abonnees Tomas Van Den Spiegel, grote man achter Vlaanderens mooiste, is plots crisismanager: “De klap is hard, maar we raken hieruit” Marc Ghyselinck

04 april 2020

04u00 0 Wielrennen Anderhalf miljoen euro gemis aan vip-inkomsten voor de Ronde van Vlaanderen. En dan hebben we het nog niet over de andere wedstrijden van Flanders Classics gehad. De schade van de coronacrisis is groot, weet CEO Tomas Van Den Spiegel (41), “maar we zullen er wel uit geraken”. En wie weet wordt er dit jaar toch nog een Ronde van Vlaanderen gereden.

Het waren, geloven of niet, de drukste dagen van het jaar voor Tomas Van Den Spiegel. Zelfs al is Dwars door Vlaanderen afgelast, net als Gent-Wevelgem en is er – boven alles – zondag ook geen ­Ronde van Vlaanderen.

Van Den Spiegel: “We waren allemaal bezig met de kalender, de kalender, de kalender. Ik wil het geen geleuter noemen, maar toch. We wilden vooruit­kijken. We dachten: kunnen we niet iets doen wat toont dat teams, renners en ­organisatoren in deze tijden wél goed kunnen samenwerken?”

