Tomas Van Den Spiegel: “De Ronde op 18 oktober? Ik denk dat we daar relatief goed zouden zitten” MG

29 april 2020

Wielrennen De Ronde van Vlaanderen De Ronde van Vlaanderen op 18 oktober . Dat lijkt het op dit moment te worden. Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, wil nog niet gezegd hebben dat die datum nu al definitief is. Maar hij zou er wel mee kunnen leven, zo geeft hij aan.

“Er is eigenlijk nog niets beslist. De UCI wil nog wat tijd om informatie in te winnen over specifieke landen, maar je voelt tegelijkertijd aan alles dat er op korte termijn een kalender nodig is, voor alle actoren Er moeten bepaalde doelen kunnen gesteld worden en er moeten zaken kunnen georganiseerd worden”, zegt Van Den Spiegel. “Zo kan je ook beginnen informeren, ook richting de overheden. Daarom is ook beslist om niet te lang te wachten met een officiële kalender.”

Alles in oktober, ligt ons wel. Ik heb altijd gezegd dat de opeenvolging belangrijk is. Dat Gent-Wevelgem opgevolgd wordt door de Ronde van Vlaanderen Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics

De datums voor het WK en de Tour liggen helemaal vast. De Ronde van Vlaanderen wordt, uiteraard als de situatie het dan toelaat, op 18 oktober gereden. Normaal zou de UCI vandaag haar grote kalenderontwerp wereldkundig maken, maar dat werd vandaag uitgesteld naar 5 mei. “Ik hoed mij ervoor om te zeggen dat dat definitief is. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat we daar relatief goed zouden zitten”, aldus Van Den Spiegel. “Alles in oktober, ligt ons wel. Ik heb altijd gezegd dat de opeenvolging belangrijk is. Dat Gent-Wevelgem opgevolgd wordt door de Ronde van Vlaanderen. En dat ook Parijs-Roubaix dan moet volgen. In het framework dat er vandaag ligt, lijkt dat ook zo te zijn. Dus ik denk dat we daar best wel tevreden kunnen mee zijn.”

Point of no return

Maar wat als nu blijkt dat het coronavirus het in augustus nog niet toelaat om te koersen? Van Den Spiegel zou er dan niet voor opteren om alle wedstrijden op te schuiven. “Ik denk dat het belangrijk is dat er een soort point of no return komt. Je kan de wedstrijden niet achteruit blijven duwen. Eens de voorlopige kalender er is, dan moeten we daar wel aan blijven vasthouden. En dat alles dat er nog afvalt, er definitief afvalt.”

“Ik denk dat men nog wat meer duidelijkheid wil over wat er mogelijk zal zijn in augustus alvorens knopen door te hakken”, zegt Van Den Spiegel. “Het is een uitzonderlijk jaar en dat vereist uitzonderlijke inspanningen van iedereen. Wij proberen met heel veel mensen na te denken over hoe we het seizoen vorm kunnen geven. Maar het ideale plaatje, ook in aanloop naar de Tour, zullen we toch niet kunnen leggen. Maar iedereen zal wel met gelijke middelen strijden, vermoed ik. Dat blijft natuurlijk zeer onduidelijk en ik begrijp dat daar wat onrust over is, maar ik denk dat we gewoon moeten zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing gezien de omstandigheden.”

