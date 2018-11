Tom Dumoulin twijfelt over Tour-deelname: “Schema is verre van ideaal voor mij” XC

19 november 2018

10u44

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Tom Dumoulin heeft zijn twijfels geuit over zijn deelname aan de Tour de France. “Ik denk niet dat er de afgelopen jaren een grote ronde is gereden die zo slecht bij mijn profiel past”, aldus de 28-jarige Nederlander bij De Telegraaf.

In de Giro moeten de renners 59 kilometer tegen de klok rijden. Een groot verschil met de Tour, waar er volgend jaar slechts 27 individuele tijdritkilometers op het menu staan. “Het schema van de Ronde van Frankrijk is verre van ideaal voor mij. In alle opzichten ligt de Giro me veel beter”, weet Dumoulin.

“Ploeg heeft doorslaggevende stem”

“De Giro heb ik daarnaast wel al een keer gewonnen. De tweede plek achter Geraint Thomas afgelopen zomer maakt het mijn grote uitdaging om de Tour te winnen. Maar ik vraag me af of ik in 2019 wel alles op de Ronde van Frankrijk moet zetten. Ik heb momenteel niet echt een voorkeur qua grote ronde, dus de ploeg heeft de doorslaggevende stem.”

Of overweegt Dumoulin opnieuw een dubbel Giro-Tour zoals vorig jaar? “Na dit seizoen weet ik hoe zwaar die dubbel weegt en het is verre van ideaal om ieder jaar twee grote rondes te rijden”, luidt het bij onze noorderbuur. Eerder niet dus. “We zullen alvast spoedig de knoop doorhakken, omdat het hele programma afhankelijk is van die keuze.”