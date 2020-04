Tom Dumoulin reed 10 maanden geleden laatste koers: “Ik ben weer fit, maar momenteel kan ik er weinig mee. Dat is ongelooflijk zuur” XC

07 april 2020

Bron: NOS 0 Wielrennen ‘t Is al een hele poos geleden dat we Tom Dumoulin in actie zagen. Zijn laatste koers dateert van juni vorig jaar, toen hij de Dauphiné met knieklachten verliet. “Ik kijk ontzettend uit naar het moment dat ik weer een rugnummer mag opspelden.”

Tom Dumoulin kan niet wachten om na allerlei gezondheidsproblemen zijn rentree te maken in het peloton. De Nederlander is fit, maar momenteel roept de coronacrisis zijn comeback een halt toe. “Het is al een heel lastig jaar geweest met allerlei blessures en dit jaar heb ik mijn seizoensstart ook al moeten uitstellen door problemen”, vertelde hij aan de NOS.

Gaat volgens Dumoulin deze zomer de Tour door? “Daar kan ik weinig zinnigs over zeggen. Momenteel is het nog een optie om hem te rijden. Ik denk dat de hele wielerwereld, inclusief ikzelf, aan het hopen is dat dat lukt, maar het zal vroeg dag zijn als je de berichtgeving erop naslaat”, aldus de Nederlandse Giro-winnaar van 2017.

“Ik vond het wel prettig om al snel duidelijkheid te hebben over de afgelasting van de Olympische Spelen. Dat gaf wel rust. Bij de Tour is dat een ander verhaal. Je weet niet honderd procent zeker wat het virus gaat doen richting de zomer. Ik snap wel dat de Tour-organisatie de deur op een kier houdt. Voor mij verandert er ook niet veel. Ik ben aan het trainen en houd mezelf fit.”

Dumoulin reed zijn laatste koers half juni 2019, toen hij afstapte in de Dauphiné. Hoe voelt hij zich nu? “Ik ben weer fit, maar momenteel kan ik er weinig mee. Dat is ongelooflijk zuur. Ik kijk ontzettend uit naar de dag dat ik weer een rugnummer mag opspelden, maar ik heb het idee dat die dag steeds verder van mij komt af te staan.”