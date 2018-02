Tom Dumoulin ook in Tour de France -

27 februari 2018

11u35

Bron: wielerflits 0 Wielrennen Tom Dumoulin waagt zich dit seizoen aan zowel de Giro als de Tour. Dat bevestigde Sunweb-ploegleider Aike Visbeek in d e wielerpodcast De Rode Lantaarn.

"Het plan op dit moment is duidelijk. We gaan met Dumoulin voor de Giro én hij gaat ook naar de Tour", klonk het bij Visbeek. In de Ronde van Frankrijk wordt de wereldkampioen tijdrijden bijgestaan door Wilco Kelderman. Die laatste rijdt later nog de Vuelta.

Dumoulin maakte eind december al bekend dat hij zijn titel zal verdedigen in de Giro, waar de 27-jarige Nederlander op zoek gaat naar een tweede succes op rij. Het is geleden van 1992 en 1993 met Miguel Indurain dat een renner daarin slaagde.

Piva: “Van Avermaet krijgt sterk team rondom zich in Strade Bianche”

Greg Van Avermaet gaat zaterdag op zoek naar zijn eerste winst in de Strade Bianche. “We weten dat hij in vorm is en hij krijgt een sterk team rondom zich", luidt het bij BMC-ploegleider Valerio Piva.

“De Strade Bianche is een koers die Van Avermaet graag rijdt. Hij is er al enkele keren dicht bij de zege geweest (tweede in 2015 en 2017, red.). Logischerwijs is hij dan ook onze kopman”, vertelt Piva in een persbericht. “Ik verwacht Alberto Bettiol, Damiano Caruso en Stefan Küng in de finale met Greg. We hebben uiteraard ook nog andere sterke jongens, die in zijn dienst zullen rijden: Francisco Ventoso, Michael Schär and Loïc Vliegen. Hopelijk kunnen we een goed resultaat neerzetten.”

“De Strade Bianche is een eerlijke wedstrijd. Ik kijk ernaar uit”, aldus Van Avermaet. “Het is een van mijn favoriete koersen. Hopelijk valt het weer wat mee, want ik hou niet echt van regen en koude. We zullen wel zien hoe het verloopt. Ik ben in elk geval gemotiveerd. In het verleden stond ik er al meermaals op het podium, dus laat ons hopen dat ik deze keer wél raak schiet.”

Selectie: Alberto Bettiol (ITA), Damiano Caruso (ITA), Stefan Küng (ZWI), Michael Schär (ZWI), Greg Van Avermaet (BEL), Francisco Ventoso (SPA), Loïc Vliegen (BEL)