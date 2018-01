Tom Dumoulin: "Met oorlog of politiek mag Giro niets te maken hebben" Verstand van Nederlander gaat naar Tour, zijn hart gaat naar Giro Marc Ghyselinck in Berlijn

22u04

Bron: Eigen berichtgeving 1 AFP Wielrennen Liever Giro dan Tour. Het is de controversiële keuze van Tom Dumoulin. De Nederlander is een titelverdediger, al ziet hij dat zelf anders. Daarom kiest hij wel voor een ronde met een controversiële start, in Israël, waar Joden en Palestijnen een historische strijd leveren. Maar ook dat mag geen rol spelen, zegt Dumoulin. "Sport is entertainment. Met oorlog of politiek mag het niets te maken hebben."

Hoe hebben de Italianen jou weer kunnen verleiden om de Giro te rijden?

"Door Italiaans te zijn (lacht). Ik heb de afgelopen twee jaar de Giro gereden. Ik heb dat altijd mooier gevonden dan de Tour. Het pakt me meer, ik heb er meer gevoel bij dan bij de Tour. De fans zijn geweldig, ik hou van die Italiaanse sfeer en van het land. Alsof ik voor een vakantie zou kiezen tussen Italië en Frankrijk. Ik ga tenminste één keer per jaar met vakantie in Italië. Dat doe ik niet met Frankrijk."

"Zo kies ik ook voor een grote ronde. En het parcours van de Giro ligt me beter. Ik zeg niet dat het perfect is. Maar het past meer bij mijn kwaliteiten dan het parcours van de Tour. Mijn kansen om de Giro te winnen zijn groter dan mijn kansen om de Tour te winnen."

Hoe dan?

"Beide ronden zijn uitdagend omwille van de bergritten en omwille van het feit dat geen van de twee veel tijdritkilometers telt. Dat maakt het wat moeilijk. Maar er zijn wel wat ritjes in de Giro waar andere mannen misschien meer last gaan van hebben dan ik. Ik denk aan de gravelklim op de Colle delle Finestre. Dat zie ik in de Giro helemaal zitten. De Tour heeft dan weer een ploegentijdrit en de kasseien van Roubaix, wat ik ook weer interessant vind. Maar misschien zijn de risico's groter in de Tour. Met een ploegentijdrit in de eerste week kan je veel tijd winnen, maar ook veel tijd verliezen. Het is niet omdat we wereldkampioen tijdrijden zijn, dat we niet een slechte ploegentijdrit kunnen rijden. En je kunt vallen op de kasseien van Roubaix."

Je hebt een titel te verdedigen in de Giro. Speelt dat mee?

"Ik zie dat niet zo. Ik heb de Giro vorig jaar gewonnen. Dit jaar ben ik gewoon weer een van de kanshebbers. Ik start zoals iedereen, met mijn eigen pijntjes en problemen. Ik start met dezelfde vragen die iedereen heeft. En dan gaan we keihard knallen en elkaar drie weken lang het leven zuur maken. Ik ga weer hard mijn best doen. En dan zie ik het wel. Ik denk dat ik een hele vervelende ronde zou hebben, als ik voortdurend het gevoel heb dat de Giro mijn wedstrijd is en dat ik mijn titel moet verdedigen tegenover de hele wereld."

AFP

De Tour is het allerhoogste in het wielrennen. Moet je daar dan niet voor kiezen?

"De Tour is niet uitgesloten. Ik heb hem al gereden en ik ga hem zeker nog rijden. Ik weet nog niet wanneer. Vorig jaar heb ik hem niet gereden en heb ik de Tour een beetje gemist. Ik zal me dit jaar in eerste instantie focussen op de Giro. Mijn hele programma is daarop gericht. Na de Giro kijken we hoe dat is gegaan. En dan wordt het kiezen tussen de Tour en de Vuelta."

Als je in de Tour start, is dat met klassementsambities? Of start je om een etappe te winnen, een tijdrit misschien?

"Vol voor het klassement gaan van de Tour is een van de opties die we open hebben. Dat staat nu nog niet vast. Maar als het vertrouwen er is, dan wil ik het wel proberen om voor de eindzege te gaan. Alles zal er van afhangen hoe de Giro is gegaan. Dat kun je in de winter nog niet plannen. Tijdens de Giro wil ik me ook niet laten afleiden door het feit dat ik ook nog het klassement in de Tour wil rijden."

Je hoort zo vaak: het kan niet, dat je na de Giro ook de Tour kunt winnen.

"Daarom weet ik het ook nog niet. Tot eind mei zal ik mij absoluut niet met die vraag bezighouden. Veel renners in het verleden hebben daar wellicht fouten gemaakt, dat ze in de Giro misschien al bezig waren met een klasssement in de Tour. Dat werkt niet. Ik focus op de Giro. Daarna zal ik weten of ik er nog zin in heb, of het nog goed voelt om ook de Tour rijden. Ik wil ook niet jaar na jaar de Tour blijven overslaan. Maar na de Giro zal blijken of ik dat dit jaar wel moet willen. Dan wel of ik nog de Vuelta rijd. Of zelfs helemaal niets. Alles is mogelijk."

ANP

De Giro begint in Israël. Dat is geen evidente plaats om een grote ronde te starten.

"Als de autoriteiten zeggen dat het kan, dan ga ik. Ik was nooit eerder in Israël. En stel dat ik er toch al met vakantie was geweest, dan had ik ook niet gezien wat daar echt speelt. Het is niet aan mij om die beoordeling te maken."

"Niemand weet hoe de situatie in Israël is. De problemen daar gaan decennia terug. Je moet al een historicus of een politicus zijn om de zaken in te schatten. Is het veilig? Dat weet ik niet."

En wat vind je van de politieke kant van de zaak?

"Sport heeft niets met oorlog of met politiek te maken. Of het zou niet mogen. Wij beoefenen sport omdat we dat leuk vinden. Mensen kijken naar sport omdat ze dat leuk vinden. Een andere reden is er niet. Voor mij gaat het niet om politiek, voor Israël natuurlijk wel. Dat weet ik ook wel. Maar daarom hoef ik er geen mening over te hebben. Persoonlijk maakt het mij niet uit. Sport gaat om entertainment."

Krijg je net als Froome twee miljoen euro om in de Giro te starten?

"Dat zou mooi zijn. Op dit moment krijg ik niks. Ik moet het eens navragen bij mijn ploeg (lacht)."

Een Giro of Tour met of zonder Froome, is dat een verschil?

"Jazeker. Froome komt altijd met een supersterke ploeg. Hij is zelf ook heel sterk. Als hij in vorm is gaat de wedstrijd meer op slot zitten dan wanneer hij niet in vorm is. Dat wordt een andere koers. Mijn voorbereiding gaat het niet veranderen, of Froome er nu wel is of niet."

"Mijn beslissing om weer voor de eindzege in de Giro te gaan heeft niets te maken met wie ik daar als tegenstander krijg. Daar heb ik geen invloed op. En het doet er niet toe. Als ik naar een koers ga, wil ik iedereen verslaan die aan de start komt."

"Zo ben ik ook niet blij dat Froome nu gepakt is, dat hij dan misschien niet start in de Giro en dat ik dan een concurrent minder heb. Uiteindelijk wil ik iedereen verslaan die daar is. Ook Froome."

Hoe kan je 2017, met de eindzege in de Giro en wereldtitels in de individuele en de ploegentijdrit, nog overtreffen?

"Moet dat dan? Dat zou wat zijn, als ik nog tien jaar koers, dat ik mezelf tien jaar lang blijf overtreffen. Dat is niet mogelijk en dat is ook niet hoe ik erin sta."

Wanneer zal je zelf tevreden zijn?

"Als ik blij op mijn seizoen terugkijk. Ik was vorig jaar niet per se tevreden omdat ik bepaalde resultaten heb behaald. Dat ga ik dit jaar ook niet doen."

Meer over sport

Giro

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen

Tour