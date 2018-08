Tom Dumoulin "liep na de Tour als een zombie rond": "Ben nog nooit zo naar de kl*ten uit een grote ronde gekomen" MDB

28 augustus 2018

20u52

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Tweede in de Giro en tweede in de Tour de France. Ook dit seizoen kan Tom Dumoulin heel wat adelbrieven voorleggen. Al is de 27-jarige Nederlander bijzonder diep moeten gaan om die podiumplekken in de wacht te slepen. "Na de Tour had ik het gevoel dat ik voortdurend als een zombie rondliep", vertelde Dumoulin aan De Telegraaf.

Op 27 mei bolde Tom Dumoulin in Rome over de streep, als tweede in het klassement na Giro-winnaar Chris Froome. Dik twee maanden later deed de Nederlander in Parijs hetzelfde in een grote ronde. Op diezelfde tweede plek dus, maar dan achter Geraint Thomas in de Tour de France. Inspanningen die er flink inhakten, zo vertelt Dumoulin nu aan De Telegraaf. "Ik ben nog nooit zo naar de kl*ten uit een grote ronde gekomen", zegt Dumoulin over zijn herstelperiode na 'La Grande Boucle'. Twee weken na de Tour zei ik nog tegen mijn verloofde Thanee dat ik niet wist wat er met me aan de hand was. Na de Tour had ik het gevoel dat ik voortdurend als een zombie rondliep."

Na de Ronde van Frankrijk ging de riem er dan ook even af bij Dumoulin, die wel nog heel wat criteriums reed. Uiteindelijk hervatte hij vorige week in de Ronde van Duitsland. Maar de vorm weer oppikken, bleek geen al te makkelijke opgave (ook al werd hij vierde in Duitsland). "Ik voelde me echt niet goed bij mijn eerste tochten", gaat Dumoulin verder. "Toen heb ik me wel afgevraagd of het nog zou lukken om een vormpiek richting het WK op te bouwen. Gelukkig vind ik fietsen steeds leuker worden. Het is echt geen straf voor mij om vijf uur door de Ardennen te fietsen. Vorige week zijn we nog in de buurt van Siena in Toscane enkele dagen op vakantie gegaan. Ik maakte daar voor het eerst weer een trainingsrit waarbij het me opviel dat mijn lichaam het weer aankon."

De Vuelta liet Dumoulin logischerwijs links liggen. Toch heeft hij met het WK in Innsbruck nog een groot doel voor ogen. Maar gaat de hardrijder van Sunweb voluit voor de race tegen de klok of kiest hij eerder voor de wegrit? "Als je me vraagt waar mijn voorkeur naar uitgaat, dan zeg ik de wegwedstrijd. Daar heb ik wel de minste kansen. Ik word liever opnieuw wereldkampioen tijdrijden, dat ik dan nog een jaar in die mooie trui kan rijden, dan dat ik vijfde word in de wegwedstrijd. Ook al is het bergachtige wegparcours met de steile klim niet in mijn nadeel. Natuurlijk hoop ik daar ook goed uit te pakken, want ik klim dit seizoen beter dan ooit."