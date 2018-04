Tom Dumoulin heeft allicht oorzaak gevonden van beruchte ‘poepincident’ XC

11 april 2018

08u43

Bron: NOS 0 Wielrennen ’t Staat in de meesten hun gegeven gegrift. Tom Dumoulin die vorig jaar in de koninginnenrit van de Giro afstapte, om vervolgens een grote boodschap langs de kant van de weg te doen. De Nederlander lijkt nu de oorzaak te hebben gevonden van zijn darmproblemen.

Dumoulin vermijdt in de toekomst appel en melk om nieuw ‘poepincident’ te voorkomen, meldt de NOS. "Een aantal voedingsgroepen, zoals fructose en lactose, zijn niet voor elk mens supergoed verteerbaar. De een heeft er wat meer moeite mee dan de ander. Ik dus waarschijnlijk iets meer", klinkt het bij Dumoulin in de Sierra Nevada, waar hij zich voorbereidt op de Ronde van Italië.

De kopman van Team Sunweb heeft enkel darmklachten tijdens serieuze inspanningen. “Als je al aan de limiet zit qua verteren in je darmstelsel en je gooit er net op een verkeerd moment een reepje in zoals in de Giro, dan kan het rechtstreeks worden doorgeleid.”

Dat betekent dus dat Dumoulin bepaalde producten in koers moet mijden. "Op een dag van een hoge calorie-inname, kun je ongezien heel veel lactose- en fructoseproducten binnenkrijgen. In een appel zit heel veel fructose. Ik kan dus beter een kiwi eten. Of bijvoorbeeld melk, daar zit heel veel lactose in. Dan kan ik beter lactosevrije melk nemen, of helemaal geen melk", aldus ‘Turbo Tom’.

