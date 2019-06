Tom Dumoulin geeft forfait voor de Tour: “Ben als gewonde, dolle stier op de Tour afgerend na de Giro” DMM

20 juni 2019

17u35 52 Wielrennen Tom Dumoulin (28) geeft definitief forfait voor de Tour. De Nederlander bevestigde het nieuws in een kort interview met de NOS. Na Chris Froome en Primoz Roglic is het de derde renner uit de top vier van vorig jaar die niet aan de start verschijnt in Brussel.

Het hing al even in de lucht en nu is het ook officieel. Tom Dumoulin neemt dit jaar niet deel aan de Ronde van Frankrijk. De 28-jarige kopman van Team Sunweb zegt af met knieproblemen. Die kwamen er na een val in de eerste week van de Ronde van Italië. Dumoulin moest toen de Giro verlaten, maar probeerde zich na een korte revalidatie klaar te stomen voor de Tour.

Helaas verliep de weg terug niet bepaald over rozen voor Dumoulin. Bij zijn rentree in de Dauphiné moest hij in het slotweekend opgeven met een gezwollen linkerknie. Eén dag later werd hij geopereerd en werd er een stuk grind uit het gewricht verwijderd. Het licht voor een laatste hoogtestage richting Tour ging op groen, maar het was Dumoulin zelf die letterlijk zijn kar keerde. Halverwege de tocht naar La Plagne keerde de Nederlander terug naar huis in de hoop dat enkele dagen extra rust soelaas zou brengen.

“De Tour gaat ’m niet meer worden”, zegt Dumoulin nu bij NOS. De Nederlander bevestigt daarmee zijn afzeggen voor de grootste wielerwedstrijd van het jaar. “Het heeft op dit moment geen zin meer. Ik heb een paar heel moeilijke weken achter de rug. Ik had niet verwacht dat het herstel van de knie zo gecompliceerd zou worden.”

“Eigenlijk ben ik als een gewonde, dolle stier op de Tour afgerend sinds mijn val in de Giro. Het werd bijna een soap. Elke dag Tom Dumoulins Kniejournaal, ik werd er helemaal gek van. Uiteindelijk moet ik nu zeggen dat het gewoon niet gaat lukken.”