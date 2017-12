Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten zijn de besten van Nederland Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Wielrennen Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten zijn in Den Bosch uitgeroepen tot Nederlands wielrenner en wielrenster van het jaar. Voor de 27-jarige Dumoulin, winnaar van de Giro d'Italia en wereldkampioen tijdrijden, was het de vierde keer op rij dat hij de trofee in ontvangst mocht nemen.

De 35-jarige Van Vleuten werd voor het eerst tot beste wielrenster van haar land verkozen. Ze is de opvolgster van Anna van der Breggen. Van Vleuten werd dit jaar wereldkampioene tijdrijden en pakte de eindzege in de Boels Rental Ladies Tour. Ook won ze het NK tijdrijden en La Course, de tweedaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France.

Fabio Jakobsen, 21 jaar jong, werd tot Belofte van het Jaar verkozen. De Nederlandse beloftenkampioen won onder meer etappes in de Olympia's Tour, De Ronde van de Toekomst, de Ronde van de Elzas en de Ronde van Romandië. In 2018 maakt hij zijn profdebuut bij Quick-Step Floors.