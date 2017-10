Tom Boonen stelt boek 'Jaren van Bewondering' voor én onthult dat hij dicht bij functie binnen Quick.Step Floors staat Joeri De Knop

19u50 0 BELGA Tom Boonen Op zoek naar het geknipte eindejaarsgeschenk? 'Jaren van Bewondering', aarzel niet. "Een boek dat je tijdens het lezen in je knusse zetel om de paar minuten wel eens doet glimlachen", omschrijft Tom Boonen de succesvolle koppeltijdrit met VTM-wielerjournalist Merijn Casteleyn. "Ode ook vooral aan een hele generatie." En Boonen kwam ook nog met een ander nieuwtje.

"Mensen interviewen over Tom Boonen." Dat was de plot waarmee Casteleyn in oktober 2016, tussen twee wielerseizoenen in, aan zijn 'Tour du Peloton' begon. Het experiment - méér was het niet - liep uit de hand. "De interviews duurden langer dan gepland, de lijst met renners dikte aan. Ik had er geen specifiek aantal op geplakt, maar blééf maar namen opschrijven." Tien werden er vijftien. Vijftien dertig. Dertig al gauw vijftig. And counting. Gaandeweg groeide de boekdroom. "Het werd onvermijdelijk schrappen. En zoeken naar een mooi evenwicht tussen ploegmaats en concurrenten, vrienden en rivalen, Belgen en buitenlanders, spurters en klassieke coureurs, heden en verleden. Waarbij opviel hoe groot de bewondering is van al die collega's voor de renner én de mens Tom. Echt straf."

Parallel met de interviewreeks, maakte Casteleyn werk van deel 2 van zijn plan. "Tom op zijn beurt laten reageren op de vijftig getuigenissen." Vijftig renners, in alfabetische volgorde, met wie hij in zijn vijftienjarige carrière heeft gekoerst. Van Ballan tot Zabel, vijftig tinten bewondering. "Ik nam elk gesprek op op video - gezichtsmimiek zegt soms veel meer dan woorden - en trok er vanaf eind januari 2017 mee naar Mol. Tom bekeek ze, luisterde aandachtig naar mijn voorstel en reageerde meteen enthousiast. Over iedereen zei hij zijn gedacht. (lacht) Soms in dat sappige Kempisch dat hem zo typeert en dat ik dus bewust onaangeroerd heb gelaten in het boek. 'Oep z'n Boonens', hé."

"Dit boek geeft een perfect beeld van een hele generatie. Om het te typeren: het is zo eentje waarmee je in je knusse zetel kruipt en dat je bij het lezen om de twee, drie minuten aan het lachen brengt", sprak Boonen vanavond op de officiële presentatie in de 'Brasserie M' van VTM aan de Medialaan in Vilvoorde. "Het is een totaal andere benadering dan alle andere boeken die al over mij zijn geschreven en verschenen. Niet iedereen van mijn concurrenten heeft er baat bij om goed te spreken over mij. Toch heeft het merendeel dat wel gedaan. Ik geef toe: da doet enorm veel deugd. Want het is een harde wereld, een harde strijd. We snoepen elkaar tenslotte constant zeges af. Als je dan toch nog zo'n uitstekende band kan creëren met elkaar, dan kan ik daar alleen maar blij mee zijn."

Boonen "in ver gevorderde onderhandelingen met Quick.Step Floors)

In de rand van de boekvoorstelling gaf Boonen nog mee dat hij nog twee keer per week tijd probeert te maken om te fietsen en "in ver gevorderde onderhandelingen zit met de ploeg (Quick.Step Floors) om in de toekomst iets te gaan doen. Maar het zal zeker niet 100% van mijn tijd vergen. Ik zou het een half jaar iets rustiger aan doen en de zaken op me laten afkomen. Ik zit nu in de fase waarin ik alles stilaan wegfilter en de dingen die ik écht wil doen overhoud. Een relaxter leven is daarbij een belangrijke voorwaarde. Ik heb een zwaar en intensief bestaan gekend. Voortaan mag het allemaal wat minder zijn."



