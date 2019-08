Tom Boonen: "Weinig factoren die helpen bij veiligheid van renner"

Jolien Lelièvre

06 augustus 2019

18u07

Bron: VTM NIEUWS 0 Wielrennen Het overlijden van Bjorg Lambrecht sloeg in als een bom in de wielerwereld. Het drama riep ook heel wat vragen op over de veiligheid van de renners. Volgens Tom Boonen gaat het om een spijtig ongeluk en lijkt er niet veel verbetering mogelijk.

“Het was een valpartij zoals er in de Ronde van Polen misschien nog tien gaan gebeuren. Het is een kwestie van slecht neerkomen en iets raken met je hoofd of met je nek fout vallen”, aldus Boonen. “Je zit met weinig bescherming met een hele hoge snelheid rond te fietsen en je hebt veel wegmeubilair en harde toestanden zoals bomen en betonnen duikers.”

Toch lijkt het volgens Boonen onmogelijk om het parcours nog veiliger te maken. “Wat kan je doen? Als je op de openbare weg blijft rijden en je blijft ritten in lijn organiseren van 150 à 200 kilometer, dan moet je die volledige 200 kilometer gaan beveiligen”, zegt Boonen.

“Je zou eigenlijk alle gevaarlijke obstakels moeten afmaken met luchtkussen of hooibalen, maar dan hebben we het echt over alles. En dan nog. Als je er duizend doet en eentje niet, dan gaat het daar nog altijd gebeuren. En dat neemt ook niet weg dat je met je hoofd op de grond kan knallen. Er zijn weinig factoren die bijdragen tot de veiligheid van een renner”, besluit Boonen.