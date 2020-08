Tom Boonen stond dicht bij wel heel straffe comeback in de koers: “Er waren concrete plannen” ODBS

31 augustus 2020

23u07

Bron: Vive le Vélo 0 Wielrennen Het was waarschijnlijk te mooi om waar geweest te zijn, maar na Kim Clijsters stond ook Tom Boonen (39) dicht bij een comeback. Dat vertelde de viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix vanavond in ‘Vive le Vélo’. De goesting was er, de concrete plannen ook. “Ik vroeg het me wel af ja, wat dat zou geven”, aldus de Balenaar. Tot corona roet in het eten gooide.

Op de vraag van presentator Karl Vannieuwkerke of Boonen ooit ploegleider wil worden, antwoordde hij eerder negatief. “Zeg nooit nooit hé, maar het staat nog niet op mijn to-do-lijstje”, aldus Boonen. En of er iets aan was van een comeback als renners, die in het geruchtencircuit de ronde deed? “(lacht) Dat was helemaal niet om de pers op stang te jagen. Eigenlijk is dat heel stom gekomen. Een comeback is lang helemaal niet in me op gekomen. Tot er een aantal zaken zijn geweest, waar ik niet verder over kan uitweiden. Maar plots zeiden er enkelen: ‘als je toch terug gaat trainen, waarom dan geen comeback van pakweg een jaar?’ Zo ging de bal al snel aan het rollen en waren er ook concrete plannen, met gesprekken die gaande waren.”

Waarom Boonen dan toch zinspeelde op een rentree in het peloton? “Ik vroeg me vooral af hoe moeilijk of makkelijk zou dat zijn om weer op dat niveau te komen. Dat wou ik wel doen, dacht ik. Nadat ik een paar jaar volledig weg was van de sport, kreeg ik er een frissere kijk op. En vroeg ik me af hoe ik zo'n comeback zou invullen. (lacht) Dus volgend jaar Parijs-Roubaix, het had gekund. Tot corona alles deed stilvallen.”

Lees ook. Tom Boonen over Tour en commotie rond Evenepoel: “Er zullen geen wondermiddelen uit die achterzak vallen” (+)