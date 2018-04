Tom Boonen: "Sagan moet zijn mond houden, hij is zelf een sleper" GVS

05 april 2018

06u30

Bron: Extra Time Koers 1 Wielrennen Onze analist Tom Boonen heeft gisteravond in Extra Time Koers uitgehaald naar Peter Sagan. De wereldkampioen klaagde na de Ronde van Vlaanderen over een gebrek aan samenwerking, waardoor Quick.Step alweer mocht zegevieren. "Ik vind dat hij niet moet zagen, hij is diegene die altijd zit te slepen", is Boonen recht voor de raap.

“Quick.Step profiteert van het tactisch steekspel. De andere ploegen werken niet genoeg samen om het hen moeilijk te maken. Het is heel lastig koersen in mijn positie in de groep. En als dan de andere renners niet ontwaken..." De kritiek van Peter Sagan na de Ronde aan het adres van de andere wielerformaties was niet min. Een reactie die Tom Boonen in Extra Time Koers weinig apprecieert.

"Ik vind niet dat hij moet zagen over een gebrek aan samenwerking. Hij is diegene die altijd zit te slepen", is Boonen rechtuit. "Sagan kijkt steeds de kat uit de boom, komt dan één keer naar voren en zwaait dan wat met zijn handje. Hij moet zijn mond houden. Pas op, ik kom goed met hem overeen en is een enorme goeie renner. Maar hij moet zo een zaken niet zeggen als hij zelf de kantjes eraf rijdt. Hij doet niets verkeerd door te profiteren van andere ploegen, maar dan moet hij achteraf niet memmen: 'ze draaien niet rond met mij'."