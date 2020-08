Tom Boonen over Tour en commotie rond Evenepoel: “Er zullen geen wondermiddelen uit die achterzak vallen”

Wielrennen

Spectaculair openingsweekend van de Tour de France. Tom Boonen blikt terug en heeft het onder meer over de vele risico’s die de renners moesten nemen en de snelle exit van Philippe Gilbert. “Hij had een uitgelezen kans om een rit te winnen...” Voorts laat onze analist zijn licht schijnen over de commotie die ontstond rond Remco Evenepoel . Ontdek zijn analyse hieronder.