Tom Boonen over schrapping van Muur uit Ronde van Vlaanderen: “Zeer jammer, maar dit is wel ideaal moment om kortere Ronde uit te proberen” PDD/ABD

13 juni 2020

20u29

Bron: VTM Nieuws 8 Wielrennen Geen Muur van Geraardsbergen in de komende editie van de Ronde van Vlaanderen (18 oktober). De organisatie heeft beslist om de topklassieker met 30 kilometer in te korten, en daar is de Muur de dupe van. Analist Tom Boonen vindt het jammer, maar plaatst wel een kanttekening. “Als de Ronde dit jaar veel aantrekkelijker is, zou het best kunnen dat die in de toekomst ook wat korter zal worden gemaakt.”



“De klassiekers en alle wedstrijden gaan ingekort worden, omdat er meer koersen in een uitzonderlijk korte tijd gaan gereden worden”, legt Boonen uit. “Daar is de Muur het slachtoffer van. Toen de Muur in het verleden uit de Ronde werd geschrapt, was er ook veel discussie. Dat is nu niet anders.”

Het ontbreken van de Muur is spijtig, want het is de voorbije jaren toch gebleken dat er altijd iets mogelijk is. Tom Boonen

Zo reageerde onder meer ex-wielrenner en ploegleider van EF Education First Pro Cycling Jonathan Vaughters scherp op Twitter. “Misschien moeten we stoppen met de klassiekers waar iedereen veel om geeft te dwarsbomen. Zouden we niet beter enkele minder belangrijke wedstrijd schrappen? Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. De besluitvorming aan de top van de wielerwereld is ongelooflijk slecht.”

“Het ontbreken van de Muur is spijtig, want het is de voorbije jaren toch gebleken dat er altijd iets mogelijk is. De basis van de overwinning van Philippe Gilbert (in 2017, red.) is daar gelegd. Het is altijd een interessant moment in de wedstrijd.”



Een ‘aanval’ van de organisatie op de Muur, is het volgens Boonen zeker niet. “Ze halen er gewoon een lus van 30 kilometer uit”, vertelt hij. “In de zone waar alle andere hellingen liggen, kan je moeilijk gaan snoeien.”

“Natuurlijk had ik liever dat alle koersen hun vaste aantal kilometers zouden behouden. We gaan ook een ander wedstrijdverhaal krijgen. In een Ronde van Vlaanderen of een andere topklassieker zijn er renners die in het laatste uur net het verschil kunnen maken. Maar nu, in wedstrijden van zo’n 220 kilometer, zal er misschien tien procent meer renners kans maken op de overwinning.”

Boonen blijft wel positief. “We mogen onze ‘pollekes’ kussen dat we een Ronde van Vlaanderen krijgen dit jaar. In iets kortere klassiekers, zoals bijvoorbeeld ook de E3, wordt er ook vaak intenser gekoerst. Ik denk dat de renners er niet echt van wakker zullen liggen dat de Ronde nu 30 kilometer korter is. De koers zal sowieso heel interessant zijn. Als de Ronde dit jaar veel aantrekkelijker is, zou het best kunnen dat die in de toekomst ook wat korter zal worden gemaakt.”

“Iedereen heeft graag dat alles hetzelfde blijft. Maar ik weet uit ervaring dat een kortere koers soms lastiger kan zijn dan een van 260 kilometer, waarin de renners zich langer sparen. Het wordt interessant. Misschien kunnen er wel lessen uitgetrokken worden. En dit is een speciaal jaar. Als er een moment is om zoiets uit te proberen, dan is het wel nu.”

Het integrale gesprek met Boonen over de schrapping van de Muur:



