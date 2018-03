Tom Boonen over Benoot: "Tranen in mijn ogen toen ik hem over de finish zag rijden" Tom Boonen

05 maart 2018

06u00 1 Wielrennen Dat hij onder de indruk was. Uiteraard gunde Tom Boonen Tiesj Benoot de zege in de Strade Bianche. De 23-jarige renner van Lotto-Soudal boekte afgelopen zaterdag in Toscane zijn allereerste profzege en dat ging ook bij Boonen thuis niet onopgemerkt voorbij.

"Amai, straf nummer van Benoot. Vanuit de groep der geslagenen in één gezwinde beweging naar voren, waarna hij er Serry’ke en de rest knal afrijdt… Geweldig. In de Omloop tekende hij al voor hét manoeuvre van de dag, toen nog zonder resultaat. Nu rendeerde het wel. Ik kreeg de tranen in mijn ogen toen ik hem thuis op tv over de finish zag komen."

