Tom Boonen: "Of ik een terugslag van Remco Evenepoel vrees? Ik ben er zéker van"

05 februari 2019

11u35

Bron: Humo 0 Wielrennen Remco Evenepoel debuteerde vorige week in de Ronde van San Juan bij de profs. Onze 19-jarige landgenoot won er meteen het jongerenklassement, mede dankzij zijn knappe derde plek in de individuele tijdrit. “Hij is de allerbeste die ik ooit gezien heb bij de jeugd, maar geef hem tijd”, vertelt Tom Boonen in een gesprek met de Humo.

“Toen ik op mijn 19de debuteerde bij de profs, kraaide daar geen haan naar. De intimi kenden mij, maar de buitenwereld? Het zal de tijdgeest zijn, zeker?”, aldus Boonen. “Maar al die aandacht is niet gezond. Of ik een terugslag van Remco vrees? Ik ben er zéker van. Dat manneke is 19: als het wat minder gaat, zal dat hard aankomen. Al twijfel ik geen seconde aan zijn kwaliteiten.”

“Voor de klassiekers verwacht ik dan meer van Jasper Philipsen. Iemand die in zijn debuutjaar een wedstrijd op hoog niveau in Australië wint (Philipsen pakte in de vijfde etappe van de Tour Down Under zijn eerste WorldTour-zege, nadat Caleb Ewan gediskwalificeerd werd, red.). Sterk! Dat gaat nu wat verloren in de hype rond Remco.”

“Geen fan van ‘Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?’”

Maandag wordt op Canvas de Belga Sport over het WK in Madrid uitgezonden. In de Spaanse hoofdstad veroverde Boonen in 2005 zijn eerste en enige wereldtitel. En aan dat WK danken we de gedenkwaardige oneliner van Michel Wuyts: “Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?”

“Die is wel goed blijven plakken, hè?”, lacht Boonen. “Ik ben er geen fan van. ‘Tommeke’ hoor ik sowieso niet graag, ik meet 1 meter 94. Maar het is wat het is. Ik heb me erbij neergelegd dat ik er nooit meer vanaf raak. En die Belga Sport is maandag? Oei, dan zit ik in Brazilië. Nu, ik heb het méégemaakt, da’s het belangrijkste.”