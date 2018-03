Tom Boonen: "Milaan-Sanremo is de saaiste koers die er is" MDB

15 maart 2018

16u49

Bron: VTM 0 Wielrennen Tom Boonen begint zo stilaan wel te wennen aan het leven na het wielrennen. En toch is de voormalige sterkhouder van Quick.Step zaterdag in Italië van de partij voor Milaan-Sanremo. Niet op de fiets, maar wel aan de zijde van sportjournalist Merijn Casteleyn in de commentaarcabine. Twee dagen voor 'La Primavera' liet de co-commentator zich uit over heel wat kwesties.

Over de jacht van Philippe Gilbert naar de vijf Monumenten:

"Ik zie die kans als bestaande. Het is een heel moeilijk gegeven om die vijf klassiekers te winnen. Zoiets lijkt onmogelijk, toch zeker in het moderne wielrennen. Met het weer dat ze zaterdag voorspellen lijken zijn kansen wel plots groter te worden. Ik zie hem zaterdag echt wel een rol van betekenis spelen. Hij is iemand die het volume van zo’n wedstrijd aankan. Hoe zwaarder de koers kan gemaakt worden door het weer en hoe meer het verschil kan gemaakt worden op die hellingen door het weer, hoe meer het in zijn voordeel speelt."

Zou je een overwinning in de Ronde of Parijs-Roubaix willen inruilen voor Milaan-Sanremo?

"Nooit. Sanremo is een wedstrijd die ik altijd wel graag gereden heb. Ik had er heel graag eens gewonnen en ik heb ook heel veel moeite gedaan om die wedstrijd te winnen. Maar het is niet het type wedstrijd dat het best bij mij aanleunt. Als je ziet hoeveel meer plezier je beleeft aan het winnen van Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Dan ben ik toch meer tevreden met het winnen van een Parijs-Roubaix waarin je de finale kleurt met twee, drie renners of alleen. Daar haal ik toch meer voldoening uit dan een Milaan-Sanremo winnen in de sprint."

Zou je nog mee kunnen in het profwielrennen?

"Met de volgwagen wel (lacht). Nee, ik zou echt niet meer mee kunnen. Ik heb wel terug wat gefietst, het is een periode veel minder geweest. Toen heb ik veel gelopen, want ik probeer wel in conditie te blijven. De laatste weken had ik wel echt goesting om weer met de fiets te rijden. Het weer was ook wat beter, het zonnetje schijnt terug. Het gaat nog altijd goed, maar ik heb nog altijd niet meer dan twee uur gefietst. Als ik mee zou kunnen, dan moeten die andere renners toch dringend eens gaan nadenken. Want dan is er iets niet juist."

Als ik nu nog mee zou kunnen, dan moeten die andere renners toch dringend eens gaan nadenken. Want dan is er iets niet juist

Zal Quick.Step blijven presteren zonder jou?

"Absoluut. Ik denk dat Quick.Step veel meer is dan ik alleen. Dat hebben ze de voorbije weken al aangetoond. De grote vraag is natuurlijk hoe de verdeling nu zal zijn met de klassiekers. Ik was toch wel een beetje de lijm tussen de verschillende kopmannen. Nu zal dat ook wel werken."

Heb je er een beetje zin in om in de commentaarcabine te zitten?

"Ja, en dat is niet enkel en alleen omdat het mijn eerste klassieker zal zijn. Je weet ook dat het niet mijn ambitie is om veel koersen te doen. Maar het is wel de saaiste koers die er is, dus om daar een paar uur bij elkaar te praten... Dat wordt de grootste uitdaging. Langs de andere kant kan het wel zijn dat het met het weer een heel spannende koers zal worden. Hopelijk kan ik mijn expertise van vroeger toch nog een beetje gebruiken."

Het is wel de saaiste koers die er is, dus om daar een paar uur bij elkaar te praten... Dat wordt de grootste uitdaging