Tom Boonen: “Mathieu van der Poel is geen topper in wording. Hij is het al” Redactie

04 april 2019

Geen twijfel meer mogelijk: Mathieu van der Poel is dé rijzende ster van het internationale wielrennen. Als hij gisteren, met zijn zege in Dwars door Vlaanderen, één ding bewezen heeft, dan wel dat hij ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Onze columnist Tom Boonen was onder de indruk. Maar verbaasd? Dat niet. "Mathieu is geen topper in wording, hij is er al één. Iedereen zat te wachten op zijn eerste grote overwinning. Hier is ze dan. Nu Wout van Aert nog."

"Mathieu van der Poel heeft zijn eerste WorldTour-koers gewonnen. Dat is snel en als we nog nooit van Mathieu hadden gehoord, hadden we dit zeker indrukwekkend gevonden. Maar natuurlijk heeft iedereen dit wel verwacht. Ik ook. We zeggen niet: 'Van der Poel, wie is dat?' Iedereen zat te wachten op zijn eerste grote zege. Hier is ze dan. Nu nog Wout van Aert die wint."

"Mathieu heeft gekozen om Dwars door Vlaanderen te rijden. Dat was niet het eerste plan. De reden is simpel. Hij heeft dit jaar veel minder wedstrijden op de weg gereden dan Van Aert. Wout heeft al een heel wegprogramma achter de rug. Eigenlijk is hij al een wielrenner op de weg. Iedereen praat altijd over de crossers die het zo goed doen. Zijn ze nog crossers? Wout zeker niet."

"En dus dacht Van der Poel: ik probeer maar eens om Dwars door Vlaanderen te winnen. In Gent-Wevelgem is hij met hetzelfde idee gestart. Dat is bijna gelukt. En gisteren helemaal. Mathieu heeft vol voor de overwinning gekoerst. Zijn sprint was indrukwekkend."

"Van der Poel is geen topper in wording, hij is het al. Hij moet bij niemand nog indruk maken. Hij kan een koers winnen op de weg. Hij kan een tijdrit winnen en een mountainbikerace. Hij heeft wereldtitels veroverd in de jeugdcategorieën. Hij heeft alles al bewezen. Rest hem nu nog enkel om dit ook bij de grote jongens te doen."

"Dat zou zomaar zondag kunnen gebeuren. Ik verwacht dat hij gewoon meedoet voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Ik zie niet in waarom niet. Hij zegt misschien van niet, maar hij denkt het wel."

"Kijk maar hoe hij Bob Jungels gisteren heeft gecontroleerd. Een demarrage van vijftig meter op Nokereberg is natuurlijk iets anders dan de lange, zware demarrages waar Jungels het patent op heeft. Jungels wordt zondag een hoofdrolspeler in de Ronde. Hij is mijn favoriet. Veel zal afhangen van het feit of Philippe Gilbert zondag wel of niet start. Gilbert is gisteren ziek uit de koers gestapt. Dat maakt een pion minder in de ploeg van Lefevere en dat gaat heel veel veranderen in die ploeg. Als Deceuninck het spel voluit kan spelen, kan Mathieu geïsoleerd geraken. Ik zeg niet dat Jungels Van der Poel uit het wiel rijdt, maar de Ronde wordt ook tactisch gereden. Het gaat om meer dan alleen maar de sterkste zijn."