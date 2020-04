Tom Boonen maakt kruis over de Tour: “Ik verwacht voor september geen grote internationale wedstrijden” MDRW

05 april 2020

Wielrennen Zonder het coronavirus zou het Vlaamse wielervoorjaar vandaag zijn kookpunt bereiken. Het uitstel van de Ronde van Vlaanderen doet ook Tom Boonen pijn in het hart. Ook voor het verdere verloop van de kalender ziet de drievoudige winnaar het somber in: "Ik verwacht voor 1 september geen grote internationale wedstrijden."

“Ik heb daarnet nog eens teruggekeken naar mijn laatste Ronde van Vlaanderen (2017, red.). Het steekt dat die vandaag niet kan doorgaan. We weten allemaal waar we voor staan en dat we er samen door moeten. Maar met dit prachtige weer is het toch héél jammer dat er niet gekoerst kan worden”, vertelt Boonen in het VTM-programma “Blijf in uw kot”.

De coronacrisis schudt de wielerkalender helemaal overhoop. Ook achter de start van de Ronde van Frankrijk in juni staan grote vraagtekens. “Ik vermoed dat we in België pas in de grote vakantie opnieuw gaan kunnen sporten. Internationaal gezien zal dat waarschijnlijk nog iets langer duren. Dat is puur giswerk, want ik ben natuurlijk geen viroloog. Maar ik verwacht niet dat we voor 1 september grote internationale sportwedstrijden te zien zullen krijgen.”