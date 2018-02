Tom Boonen gaat voor Lotto-Soudal werken: "Hij zal geen strenge schoonmoeder zijn" TLB

22 februari 2018

16u53

Bron: Eigen berichtgeving 75 Wielrennen Het hing al even in de lucht en nu is het nieuws ook bevestigd: Tom Boonen (37) gaat voor Lotto-Soudal werken. Boonen, die nagenoeg zijn hele carrière voor concurrent Quick.Step-Floors reed, krijgt een pr-functie en adviserende rol en hij wordt ambassadeur van het Captains of Cycling-project.

Boonen, komend voorjaar de kopman van ons redactiepeloton, had het eerder deze week in een dubbelinterview met Patrick Lefevere in deze krant al over een mogelijke functie bij Lotto-Soudal gesproken. Lotto rijdt met Ridleyfietsen. En vader André Boonen werkt voor Ridley. "Dan kan ik eindelijk eens iets terugdoen voor ons pa. Dan is die mens ook content", aldus Boonen.

Bij Lotto Soudal vindt Boonen Paul De Geyter terug. Die was jarenlang zijn manager. "Boonen reed met Parijs-Roubaix van vorig jaar zijn laatste koers als renner. Ikzelf stopte een tijdje later als manager van wielrenners en andere sporters en werd algemeen manager bij Lotto Soudal. Ik onderhield nog wel nauwe contacten met Tom Boonen en nu zitten we hier weer samen", verklaarde De Geyter.

"Ik vroeg Tom of hij geen adviserende wilde vervullen bij de ploeg en daarnaast ook nog ambassadeur wou worden van onze community 'Captains of Cycling'. Het antwoord van Boonen was duidelijk. Hij stelde me de vraag waarom het zo lang duurde voordat ik hem uitnodigde om dat te doen. Tom zal een adviserende rol vervullen. Hij zal geen strenge schoonmoeder zijn."

Boonen: "Niet lang moeten nadenken"

Boonen is blij met de nieuwe uitdaging. "Toen Paul De Geyter me vroeg of ik het concept zag zitten, moest ik niet lang nadenken. Wij zijn al lang vrienden en ik zie die nieuwe job zitten. Ik kan zo mijn ervaring meegeven aan de jongere renners. Het is niet de bedoeling dat ik een adjunct-sportdirecteur word. Integendeel. Mijn werk zit erop als de renners in koers rijden. In de volgwagen zal je mij dus niet aantreffen. Ik ga me bezig houden met het technische en het materiële aspect van het wielrennen."

Boonen is nu ook racepiloot en gaf eerder te kennen niet veel tijd vrij meer te hebben. "Het is ook niet de bedoeling dat ik daar maanden tijd in ga steken. Ik zal er staan wanneer de renners me nodig hebben. En ik weet nu al wie me gaat bellen om raad te vragen. Het is ook niet de bedoeling dat ik een tweede Rolf Aldag of noem maar op word. Ik kan deze job perfect combineren met mijn carrière als racepiloot. En ik zal ook voldoende tijd vrijmaken om me in te zetten voor het project 'Captains of Cycling' waarbij ik een pr-functie zal vervullen."

