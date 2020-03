Exclusief voor abonnees Tom Boonen fileert het openingsweekend: “Stuyven is rijp voor een Monument en Asgreen gaat nog koersen winnen dit voorjaar” Tom Boonen

02 maart 2020

04u00 0

Stuyven rijp voor grote klassieker

“Geen discussie mogelijk. Jasper Stuyven werd de oververdiende winnaar van de Omloop. In de finale was hij bij de beste renners in koers en nam hij op elk moment de juiste beslissing. Yves Lampaert benaderde hem fysiek én tactisch het dichtst, maar Jasper toonde zich uiteindelijk iets sneller en linker in de spurt. Na Kuurne-Brussel-Kuurne 2016 is dit een nieuwe stap in zijn ontwikkelingsproces als grote klassieke coureur. De volgende spreekt voor zich: Stuyven is rijp nu voor een Monument. We kennen zijn klasse en temperament. Zoals hij het zaterdag deed, zagen we hem in het verleden bij vlagen al wel vaker koersen. Alleen leek hij me in de finale altijd net iets teveel onder de indruk van de grootsheid van zo’n topkoers. Het werkte wat remmend. Prima zaak dus, wat in de Omloop gebeurde. Deze zege zal hem bevrijden.”

