Toeschouwers zijn grootste vervuilers bij wielerwedstrijden XC

17 januari 2019

09u20

Bron: Belga 0 Wielrennen Wielerwedstrijden brengen nogal wat zwerfvuil met zich mee, maar de grootste vervuilers zijn bijlange de wielrenners. Wél de toeschouwers. Dat blijkt uit een onderzoek van Mooimakers, het initiatief tegen zwerfvuil gelanceerd door West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

Mooimakers en Cycling Vlaanderen startten vorig jaar een grootschalig onderzoek naar zwerfvuil tijdens wielerwedstrijden, want achteraf blijft er vaak heel wat vuil achter. Maar het zijn niet de gelflacons en papiertjes, en al zeker niet de bidons, van de renners die zorgen voor zwerfvuil, maar wel de toeschouwers.

Er is getest in wedstrijden met en zonder afgebakende wegwerpzone om de verschillen te meten. De communicatie over de aanwezigheid van een wegwerpzone zorgde onbedoeld voor meer afval op alle meetpunten. Er lag tot 72 procent meer afval langs het parcours. Vooral peuken waren een dooddoener. De renners zelf zorgen voor amper 5 procent van het zwerfvuil. Ondanks de inspanningen om op te ruimen blijft 39 procent van het vuil achter.

Er volgen daarom bijkomende metingen in wedstrijden met afgebakende wegwerpzones. Het actieplan voorziet verder om samen met organisatoren van wielerwedstrijden meer in te zetten op afvalpreventie en dit in overleg met de steden en de gemeenten. Ook het publiek zal gesensibiliseerd worden. De resultaten van de bijkomende metingen moeten toelaten het maatregelenpakket uit te breiden naar gans Vlaanderen in 2020.