Titelverdedigers leiden in Berlijn, De Pauw en De Ketele voorlopig vijfde DMM

26 januari 2018

09u03

Bron: Belga 0

De Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga zijn het best begonnen aan de 107e editie van de zesdaagse van Berlijn. De titelverdedigers namen gisteravond na afloop van de eerste wedstrijddag de koppositie.

Havik en Stroetinga, die de ploegkoers wonnen, leiden met 85 punten, twee meer dan de Zwitsers Nico Selenati en Tristan Marguet. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw staan, in dezelfde ronde, op de vijfde plaats met 74 punten. De Belgen wonnen de titel in Berlijn in 2016. Twee jaar daarvoor pakte De Ketele de eindzege aan de zijde van de Oostenrijker Andreas Müller.

Stand na eerste dag (allen in zelfde ronde)

1. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 85 punten

2. Nico Selenati/Tristan Marguet (Zwi) 83

3. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 82

4. Leif Lampater/Christian Grasmann (Dui) 80

5. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 74

6. Michael Morkov/Marc Hester (Den) 64

. Daniel Stanizewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 64

8. Kersten Thiele/Henning Bommel (Dui) 58

9. Maximilian Beyer/Sebastian Schmiedel (Dui) 48

10. Melvin van Zijl/Nick Stöpler (Ned) 47

11. Mark Downey/Felix English (Ier) 42

12. Evgeny Shalunov/Maksim Piskunov (Rus) 36

13. King Lok Cheung/Chun Wing Leung (HKo) 25

14. Achim Burkart/Nico Hesslich (Dui) 23

15. Adrian Teklinski/Ludek Lichnovsky (Pol) 14

16. Andreas Müller/Moritz Augenstein (Dui) 12