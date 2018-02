Tim Wellens zorgt voor Belgische dubbelslag op Spaanse kasseimuur: "Ik wist dat ik hier goed zou zijn" Dries Mombert

17 februari 2018

16u53 88 Wielrennen België boven in Andalusië, met dank aan Tim Wellens. Onze landgenoot wist op een steile kasseiklim Mikel Landa de baas en snelde in één ruk door naar de leiderstrui. Floris De Tier werd knap 5de, morgen staat de afsluitende tijdrit op het programma.

Twee Belgische toppers die vooraf hun zinnen op deze etappe hadden gezet. Oliver Naesen sprak van een "leuk knikske" en ook Tim Wellens liet zijn ambitie vooraf blijken. "Echt iets voor punchers", liet de Truienaar optekenen. Met ook een Belg in de ontsnapping van de dag kon het al helemaal niet meer op voor onze landgenoten. Sep Vanmarcke trok met twaalf andere avonturiers op pad, maar hun voorsprong zou binnen de perken blijven.

Te meer omdat de ploegen met klassementsambities duchtig van leer trokken in het altijd heuvelachtige landschap van Andalusië. Team Sky en Astana legden er de pees op en dat was uiteraard in het nadeel van de ontsnapte renners. Voorin moest er stevig gekoerst worden om voorop te blijven. Spek naar de bek voor Andrey Amador en Sep Vanmarcke. De twee vluchters verstonden elkaar zonder aankijken en zouden het zowaar uitzingen tot aan de voet van de slotklim naar Alcala de los Gazules.

Met nog een dikke kilometer te gaan maakten de springveren in het peloton zich klaar om hun eindschot naar de meet te plaatsen. Daarbij geen Chris Froome, de gecontesteerde Brit reed even voordien lek en zou daardoor met wat achterstand aan de slothelling beginnen. Wel vooraan waren de mannen van Lotto-Soudal. De roodhemden brachten Tim Wellens knap voorin op het moment van de waarheid.

Met pieken tot een kleine twintig procent zorgde het slotakkoord in de etappe voor vuurwerk. Mikel Landa ging als eerste aan op de Spaanse kasseitjes, terwijl Tim Wellens zich vastbeet in het wiel van de Movistar-man. De twee vochten het op de steilste stroken mano a mano uit. Wellens had daarbij duidelijk het meeste overschot. Onze landgenoot timede zijn jump perfect en snelde zo met bravoure naar de meet én de leiderstrui. Landa druppelde op een handvol seconden binnen. Floris De Tier kwam als tweede Belg boven op een knappe vijfde plaats.

Wellens: "Zag al op voorhand dat dit een mooie aankomst zou zijn voor mij"

Tim Wellens is een man van zijn woord. Onze landgenoot had op voorhand zijn ambities uitgesproken voor de rit en maakte die vervolgens met verve waar. "Ik had al gezien dat het een mooie aankomst was. Steil, lastig en met kasseitjes. Gisteren heb ik in het hotel nog eens goed mijn research gedaan en op internet elke bocht bekeken. Ik wist dus hoe de aankomst erbij lag. De kasseien maakten het iets zwaarder. Tussenin waren er kleine strookjes asfalt en daar kon ik van profiteren om af en toe op adem te komen."

"Ik wist dat ik hier sterk zou zijn. Twee dagen geleden had ik al een goed gevoel bergop, maar toen was Wout Poels net iets beter. Toen ik vanmorgen in de teambus hoorde dat we voor vandaag wellicht op twee paarden gingen wedden, heb ik mijn oortjes afgegeven. Ik wist dus de hele dag van niets, gewoon omdat ik zo het best kon focussen op die laatste klim. Door de smalle weg naar boven wist ik ook dat het zaak zou zijn om goed te positioneren. De ploegmakkers hebben me daarbij uitstekend geholpen en daarna was het een kwestie van zo hard mogelijk naar boven te rijden."

Het eindschot dan. Wellens leek Landa helemaal onder controle te hebben. "Ik wou eerst nog een gaatje laten om hem de schijn te geven dat ik aan het einde van mijn krachten zat. Ik heb het dan toch niet gedaan omdat ik bang was dat het gaatje te groot zou worden. De laatste 300 meter ging ik vol aan en dat was voldoende voor de zege. Ik ben heel blij met deze overwinning. Of ik nu wel aan de eindzege denk? Het zou dom zijn om nu niet vol mijn kans te gaan in de tijdrit. Ik heb nu de leiderstrui, dus ik maak een kans, ja. Landa, Poels, Fuglsang en Sanchez worden wellicht mijn grootste concurrenten. Het is een atypische tijdrit met grindwegen. Misschien kan dat wel in mijn voordeel spelen."

Mag Wellens nu met ambitie naar de Omloop trekken? Onze landgenoot verschijnt volgende week voor het eerst aan de start van een kasseiklassieker. "Ik denk niet dat de kasseitjes hier vergelijkbaar zijn met de heuvels in de Vlaamse Ardennen. Ik denk dat dit steiler was en iets langer ook dan de meeste hellingen bij ons. Volgende week zullen er ook andere renners aan de start staan, dus we zullen zien. Ik heb in elk geval een stap vooruit gezet deze winter. Dat is voor mij het voornaamste. Als renner moet je stappen blijven zetten en dan komen de zeges wel."

