Tim Wellens zet tijdrit Baloise Belgium Tour naar zijn hand, Evenepoel blijft leider JH

14 juni 2019

15u31 0 Wielrennen Tim Wellens heeft de tijdrit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De renner van Lotto-Soudal was een fractie van een seconde sneller dan Nathan Van Hooydonck. Victor Campenaerts werd derde, de vierde plaats was voor Remco Evenepoel die wel de leiding in het algemeen klassement behoudt.

Enkele dagen geleden ging iedereen er nog van uit: deze negen kilometer lange tijdrit zou een makkelijke karwei voor Victor Campenaerts worden, maar na gisteren veranderden die verwachting toch wat. Niet alleen viel de Europese kampioen tijdrijden stevig, hij stootte ook nog eens op een beresterke Remco Evenepoel. Daardoor zette de 19-jarige juniorenwereldkampioen zijn voet naast Campenaerts, wat de favorietenrol voor vandaag betrof. Zeker omdat de renner van Deceuninck-Quick.Step de wegen in Grimbergen op zijn duimpje kent.

Het was de winnaar van de tijdrit twee jaar geleden die een eerste richttijd neerzette: Matthias Brändle deed de 9,2 kilometer in een tijd van 10'52". Gisteren kwam Nathan Van Hooydonck op een negatieve manier in het nieuws: omdat hij gefrustreerd reageerde nadat de neutrale wagen hem voorbijreed, kreeg hij geen wiel van de mecanicien. Vandaag antwoordde Van Hooydonck met de pedalen: Brändle mocht de hotseat verlaten, want onze landgenoot deed vijf tellen beter dan de Oostenrijker.

De tijd van de renner van CCC bleef lang op de borden, het was wachten op de start van Victor Campenaerts. Maar de Antwerpenaar kon de verwachtingen net niet inlossen: de werelduurecordhouder kwam aan de eindstreep een seconde tekort om Van Hooydonck van de troon te stoten. Geen nood voor Lotto-Soudal, want iets later zette Tim Wellens een toptijd neer. Minder dan een seconde scheelde het, maar Van Hooydonck moest wel plaatsmaken voor de Limburger. Normaal gezien, kon enkel Evenepoel Wellens nog van ritwinst houden. Halverwege lag de renner van Deceuninck-Quick.Step iets achter op het schema van Wellens, maar het ging er in ieder geval wel om spannen. In het tweede deel kon het jonge toptalent zijn achterstand niet meer goedmaken, de ritwinst was voor Wellens. Evenepoel werd uiteindelijk vierde in de daguitslag, maar behoudt wel een mooie voorsprong in het algemeen klassement. Van Hooydonck misliep etappewinst met minder dan een seconde, Campenaerts werd derde op twee seconden. Morgen staat de voorlaatste rit, een zware Ardennenrit, op het programma, daar strijden Wellens en Evenepoel om eindwinst.