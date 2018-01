Tim Wellens voert bisnummer op en zorgt zo voor eerste Belgische zege van het jaar in Mallorca DMM

26 januari 2018

16u09 89 Wielrennen Tim Wellens heeft de Trofeo Serra de Tramuntana gewonnen. Na 140 kilometer koers over een regenachtig Mallorca bleef de Belg van Lotto Soudal medevluchters Gianni Moscon en Alejandro Valverde voor na een lange finale.

Wellens maakte deel uit van een sterke kopgroep, die een kleine vijftig kilometer voor de finish gevormd werd. Alejandro Valverde, Gianni Moscon, Gianluca Brambilla, Gregor Mühlberger en Tim Wellens trokken daarin ten aanval. Valverde en Wellens maakten diep in de finale het mooie weer, maar uiteindelijk zou onze landgenoot in een prangend sprintje met Gianni Moscon om de zege strijden. Wellens haalde het daarin en zo mocht hij voor het tweede jaar op rij het zegegebaar maken in Mallorca.

Een sterk seizoensbegin dus voor Wellens, die zo ook meteen voor de eerste Belgische wielerzege van 2018 zorgt. Voor Lotto Soudal is het de derde triomf van het nieuwe jaar na twee overwinningen van André Greipel in de Tour down Under.

"Heel leuk om al zo snel te winnen"

"Onze ploeg heeft de koers opengebroken", laat hij optekenen in een persbericht. "We waren allemaal sterk vandaag en hebben er een zware wedstrijd van gemaakt. Valverde plaatste een snedige demarrage bergop toen Jasper De Buyst en Rémy Mertz tempo aan het maken waren. Ik beantwoordde de aanval van Valverde en kwam zo terecht in een kopgroep van vijf. De eerste tien minuten reden we enorm hard en al snel sprokkelden we een paar minuten voorsprong bij elkaar. Het was duidelijk dat wij zouden strijden voor de overwinning."

"Samen met Moscon zette ik Valverde, die betere benen had bergop, onder druk in de afdaling van de Puig Major. Hij verloor terrein en moest een inspanning leveren om terug aan te sluiten. Hij probeerde ons te lossen op de laatste beklimming, maar slaagde daar niet in. In de afdaling sloegen Moscon en ik opnieuw een kloof. De sprint zou beslissen over de zege. We wisten dat je om te winnen als eerste de bocht op 200 meter van de finish moest indraaien. Het was een eerlijke sprint, man tegen man."

"Het is heel leuk om al zo snel te winnen. Donderdag behaalden we bovendien als team al een goed resultaat met de derde plaats van Jasper. Zaterdag is de laatste dag dat ik hier rijd. Het parcours is iets minder lastig dan vandaag en het zou kunnen dat er een groep van een twintigtal renners om de zege sprint. Maar als het slecht weer is, kan positionering wel eens heel belangrijk worden en kunnen er grotere verschillen ontstaan."