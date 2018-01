Tim Wellens voert bisnummer op en zorgt zo voor eerste Belgische zege van het jaar in Mallorca DMM

26 januari 2018

16u09 0 Wielrennen Tim Wellens heeft de Trofeo Serra de Tramuntana gewonnen. Na 140 kilometer koers over een regenachtig Mallorca bleef de Belg van Lotto Soudal medevluchters Gianni Moscon en Alejandro Valverde voor na een lange finale.

Wellens maakte deel uit van een sterke kopgroep, die een kleine vijftig kilometer voor de finish gevormd werd. Alejandro Valverde, Gianni Moscon, Gianluca Brambilla, Gregor Mühlberger en Tim Wellens trokken daarin ten aanval. Valverde en Wellens maakten diep in de finale het mooie weer, maar uiteindelijk zou onze landgenoot in een prangend sprintje met Gianni Moscon om de zege strijden. Wellens haalde het daarin en zo mocht hij voor het tweede jaar op rij het zegegebaar maken in Mallorca.

Een sterk seizoensbegin dus voor Wellens, die zo ook meteen voor de eerste Belgische wielerzege van 2018 zorgt.