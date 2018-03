Tim Wellens: "Tiesj kon gisteren naar de aankomst wandelen" (en de favoriet blikt ook vooruit naar Parijs-Nice) JDK en TLB

04 maart 2018

13u06

Bron: Eigen berichtgeving 9 Wielrennen Het zijn mooie weken voor Lotto-Soudal. De Belgische ploeg zag Tim Wellens de Ruta del Sol winnen en gisteren was Tiesj Benoot de beste in de Strade Bianche. Wellens blikte bij onze journalist terug op die krachttoer van zijn ploegmaat én hij kijkt ook al even vooruit naar Parijs-Nice. Wellens is door zijn blakende vorm één van de favorieten voor de eindzege in de Franse 'Koers naar de Zon'.

Wellens over de zege van Tiesj Benoot:

Wellens over Parijs-Nice en de rit van vandaag:

Marc Sergeant: " Mooi voor Tiesj Benoot"

Vlak voor de start van de openingsrit van Parijs-Nice blikte ook teammanager Marc Sergeant nog even terug op de overwinning van Tiesj Benoot in de Strade Bianche. "Tiesj was in enorm goede doen", aldus de manager, "het is echt een verdiende zege. We krijgen enorm veel positieve reacties."

Belgisch kampioen Oliver Naesen riep de teammanager proficiat toe toen hij passeerde met zijn fiets richting de start van de openingsrit in Chatou. Ook voormalig Lotto Soudal-renner Tony Gallopin was vol lof over Benoot. "Het is toch wel straf wat Tiesj heeft gerealiseerd in zo'n moeilijke omstandigheden. We krijgen echt van over de hele wereld felicitaties. Het was echt een heroïsche wedstrijd die Tiesj verstandig, maar ook gedurfd heeft aangepakt. De grote mannen keken te veel naar elkaar, hij durfde aangaan en met resultaat. Hij was ook ontzettend sterk."

"Dit is de zege van de bevrijding en dit zal hem een boost geven. Wij wisten dat hij dit kon - hijzelf ook -, maar dan is het wel leuk als je het dan eindelijk kan realiseren. Hij is nu verlost van veel ambetante vragen. Dit is ook belangrijk voor de ploeg en het zal ons motiveren om het hier ook goed te doen."