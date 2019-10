Exclusief voor abonnees Tim Wellens streng voor zichzelf: “Ik ben wat blijven hangen dit jaar” Bart Audoore

13 oktober 2019

22u05 0 Wielrennen Benoot had speciaal een hoogtestage ingelast, Teuns ­hoopte opnieuw het podium te halen en Gilbert droomde van een superdag, maar het werd niks voor de Belgen in ­Lombardije. De enige die zich toonde, was Tim Wellens (28).

Tim Wellens noemde het de stijl van de ploeg: vroeg anticiperen en proberen om zo een mooi resultaat te rijden. Maar het zit vooral in zijn eigen DNA: durven aanvallen en zien wat dat oplevert. Liever proberen winnen om desnoods met lege handen achter te blijven dan niks doen en een beetje bang naar een top tien fietsen. Wellens volgde zaterdag dus zijn hart. “Maar achteraf gezien was dat niet de juiste keuze”, stelde hij vast. “Het was wellicht beter geweest om toch te wachten en te zien waar ik was uitgekomen.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen