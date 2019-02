Tim Wellens slaat opnieuw toe in de Ruta del Sol: “Wil weer voor het klassement gaan” DMM

20 februari 2019

16u41 4 Wielrennen Tim Wellens heeft opnieuw toegeslagen in de Ruta del Sol. Onze landgenoot won de openingsrit met aankomst op de steile Alcala de los Gazules. Voor Wellens (27) is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Jakob Fuglsang en Ion Izagirre (beiden Astana) finishten op twee en drie.

Bekende grond voor Tim Wellens in de openingsrit van de Ruta del Sol. De Ronde van Andalusië trok voor zijn eerste etappe naar aankomstplaats Alcala de los Gazules, de plaats waar Wellens vorig jaar met een ritoverwinning de basis legde voor zijn eindzege. Een typisch, Spaanse heuvel die met kleine kasseitjes het midden houdt tussen de Muur van Geraardsbergen en de Muur van Hoei.

Voor die apotheose moest uiteraard eerst gekoerst worden. 170 kilometer over heuvelachtig terrein. Het was dus meteen ‘werkendag’ in Zuid-Spanje. Een vroege ontsnapping werd gekleurd door onze landgenoot Michael Van Stayen en de Nederlander Jetse Bol, terwijl in het peloton Astana, Lotto Soudal en Jumbo-Visma het gewicht van de koers op zich namen. Op 20 kilometer van de meet rekenden zij de laatste vluchter in. Alle beren los op de slotklim. Daar kon een kleine waaier van Astana en Bahrain-Merida niets aan veranderen. Ook een late uitval van Dries van Gestel deed dat niet.

Naast Wellens was het ook uitkijken naar Dylan Teuns, maar onze landgenoot bij Bahrain-Merida liet zich aan de voet van de klim te ver wegdrummen. Wellens, die twee weken geleden nog ziek verstek gaf voor de Ster van Bessèges, deed dat niet. Gepiloteerd door Jelle Vanendert en Tosh Van der Sande begon hij uitstekend gepositioneerd aan het Spaanse onding. Vanaf dat moment was het elk voor zich.

Meteen werd duidelijk dat de meeste weerstand vanuit het Astana-kamp zou komen. Met Fuglsang en Bilbao bleven twee blauwhemden aan de zijde van onze landgenoot. Geïntimideerd was Wellens allerminst, hij controleerde zijn concurrenten en sprong op het gepaste moment met enkele stevige lendenrukken weg. De anderen hadden er weinig tegenin te brengen. De tweede ritzege in de laatste twee edities voor Tim Wellens in de Ruta del Sol. De Limburger die woont in Monaco mag meteen ook de eerste leiderstrui aantrekken.

Wellens: “Ik kende de klim nog goed van vorig jaar”

Meteen een ritzege voor Lotto Soudal in de Ruta del Sol. Daarmee is het initiële doel bereikt. “Uiteraard wilden we een ritzege, maar nu die binnen is, wil ik net als vorig jaar weer voor het klassement gaan”, aldus Wellens in het flashinterview na de aankomst. “Het volgende doel is de tijdrit en dan is er nog één rit waar er mogelijkheden zijn, maar we willen de leiderstrui absoluut houden. Het verhaal van mijn etappe? Het was moeilijk positie houden met de wind, al heeft het team uitstekend werk geleverd. Ik kon zo in een mooie positie aan de klim beginnen. Op 200 meter ben ik vol gegaan en niemand kwam nog terug.”