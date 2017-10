Tim Wellens slaat dubbelslag in Tour of Guangxi: ritzege en leiderstrui 08u19 7 Photo News Wielrennen Tim Wellens heeft het geflikt. De Belg van Lotto-Soudal won de vierde etappe in de Tour of Guangxi na een aankomst bergop. Mollema en Roche strandden op twee en drie. Met zijn zege wordt Wellens de nieuwe leider. "Ik ben altijd goed aan het eind van het seizoen."

Na drie keer Gaviria gingen de Chinese neuzen voor de vierde etappe richting de betere punchers van het pak. Springveren als Alaphilippe, Poels en Wellens waren tuk op de hellende aankomst in Nongla, maar even daarvoor kreeg het peloton wel nog 150 kilometer voor de wielen geschoven.



Daarin pakten Hofstede, Molina, Kochetkov en Victor Campenaerts uit om de vlucht van de dag te kleuren. Het kwartet sprokkelde een maximale voorsprong bijeen van zo'n 7 minuten, maar met de aankomst in zicht smolt die toegift als sneeuw voor de Chinese zon.



Campenaerts bleef nog tegensputteren tot op 6 kilometer van de meet, daarna was het onherroepelijk aan de punchers. BMC richtte alle troefkaarten op Nicolas Roche, maar die kreeg met Tim Wellens en Bauke Mollema wel heel kwaaie klanten mee. Van leider Fernando Gaviria was op dat moment geen sprake meer. De Colombiaan had niet de benen van de dagen voordien. De Chinese leiderstrui lag voor het grijpen.



Met nog één kilometer te gaan voelde Wellens zich duidelijk de beste van het leiderstrio. De Belg van Lotto-Soudal haalde verschroeiend uit. Roche en Mollema konden niet anders dan passen. Knap werk van de Limburger, die met zijn sterk eindschot uiteraard ook de rode leiderstrui kon bemachtigen.

Wellens: "Mijn benen verbeterden doorheen de etappe"

"Ik ben uiteraard superblij. De eerste dagen gingen we vol voor Moreno Hofland in de sprint, vandaag was het aan mij. De ploeg hield me goed voorin tijdens de wedstrijd, waarna ik echt goeie benen had op de slotklim. Roche ging als eerste, maar Mollema en ik konden aansluiten. Aan het slot ging ik nog een laatste keer en dat was de juiste keuze. Ik had niet zo'n sterke benen in het begin van de rit, maar dat verbeterde doorheen de wedstrijd. Aan het slot kon ik echt knallen en dat gaf me echt een goed gevoel. Ik ben altijd goed aan het eind van het seizoen en ik ga proberen om mijn leiderstrui te behouden."

Hermans (5de): "Ik had hier een heel goeie kans om zelf ook te winnen"

"Er was een goeie vlucht voorop, met Campenaerts erbij waren het vier heel sterke mannen. We hebben dus serieus mogen werken om die kerels terug te halen. Roche, Dillier en ik hadden superbenen, dus we wisten dat we ervoor moesten gaan. Nicolas Roche ging als eerste, dus ik mocht niet meteen reageren. Ik wachtte tot Alaphilippe zou reageren, maar hij kwam niet. Roche, Wellens en Mollema waren zo weg, dan is het een beetje jammer dat Nicolas het niet kan afmaken. Ik denk dat ik hier ook wel een heel goeie kans had om te winnen."