Tim Wellens rijdt dan toch de Ronde van Vlaanderen: “Een deelname om te leren” De wielerredactie

01 april 2019

11u12 0 Ronde van Vlaanderen Tim Wellens rijdt dan toch de Ronde van Vlaanderen. Dat maakte Lotto-Soudal zopas bekend. Wellens dacht na een tegenvallende Tirreno de focus te leggen op de Ardennenklassiekers, maar verschijnt zondag voor het eerst aan de start van Vlaanderens Mooiste.

“Ik ga nu een paar dagen rusten en opbouwen naar de klassiekers. Ik rijd nu geen enkele koers meer tot de Brabantse Pijl van 17 april”, klonk het midden maart nog. Reden was de tegenvallende Tirreno-Adriatico, waar hij een doel van had gemaakt.

Maar nu komen Wellens en Lotto-Soudal dus terug op die beslissing. “Ik zal inderdaad aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen komende zondag”, klinkt het. “Het klopt dat ik na Tirreno-Adriatico gezegd heb dat ik niet zou starten, maar na de Tirreno heb ik vier dagen fysieke en mentale rust genomen, want de ontgoocheling was behoorlijk groot. We hadden de Ronde van Catalonië uit mijn oorspronkelijke programma geschrapt – vorig jaar had ik die moeten missen door ziekte – omdat we ondervonden hebben dat ik perfect kan toeleven naar de Waalse klassiekers door een goed trainingsblok. Maar een ééndagskoers is uiteraard een ander verhaal.”

“Mijn doelstelling is en blijft de Waalse klassiekers maar na mijn kennismaking met de Omloop in 2018 en 2019 ben ik wel nieuwsgierig geworden. Daarom voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. Het wordt een deelname om te leren, daar ben ik realistisch in. Een monument van 250 kilometer is nog van andere grootteorde dan de Omloop. Alle kasseispecialisten zijn in topconditie en hebben veel parcourskennis. Maar ik probeer uiteraard de ploeg van dienst te zijn.”

De zes andere Lotto-renners zijn: Tiesj Benoot, Frederik Frison, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Lawrence Naesen en Brian van Goethem.

