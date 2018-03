Tim Wellens probeert in Parijs-Nice wat in de Omloop niet lukte: "Mijn aanvallen moeten renderen Joeri De Knop

04 maart 2018

07u30 1 Wielrennen 'I'm here. What are your other two wishes?', lees je wanneer je een WhatsApp-lijntje legt met Tim Wellens (26) in Monaco. Wat ons betreft: een ritzege en een mooie plaats in het eindklassement van Parijs-Nice.

Deal, Tim?

"Parijs-Nice is een moeilijk geval. Ik werd al eens tiende, in 2015. Maar twee jaar geleden verspeelde ik mijn klassement op het moment van de waarheid. In de koninginnenrit werd ik pas 25ste, op 3:21 van Zakarin. Ik focus er dus niet té hard op. Liever bekijk ik het van dag tot dag. Mijn eerste doel is een ritzege. Dat zou al heel mooi zijn."

De eerste dagen nodigen meteen uit tot strijd. Er wordt slecht weer voorspeld. Wind, regen. Wellens-weer.

"Stiekem hoop ik op waaiers, zodat ik wat voorsprong kan pakken. Ik verwacht een aantrekkelijke Parijs-Nice. Dinsdag verkende ik vanuit Monaco nog de op twee na laatste etappe naar Vence. Een redelijk zware klim en dan op en af tot aan de finish. Daar zijn diverse scenario's mogelijk. Ook de tijdrit, woensdag, in en rond Saint-Étienne, golft. Ik zag vorige week vrijdag Omloop-winnaar Valgren op het vliegtuig. Hij was daags voordien met Fuglsang een kijkje gaan nemen. Redelijk technisch en lastig, vond hij. En meteen bergop vanaf de start. Moet me wel liggen."

Ken je de aankomstklim van de koninginnenrit op zaterdag, Valdeblore La Colmiane?

"Ja. Die ligt niet zo ver van Isola 2000, waar ik al een paar keer op stage was. Ik heb hem al beklommen. Gelijkmatig, niet té steil (1.500m, 16,3 km lang aan gemiddeld 6,2%, red.). Maar het valt moeilijk te voorspellen wat dáár zal gebeuren."

