Tim Wellens primus op de Citadel van Namen, hij is meteen ook leider in Ronde van Wallonië MDB

29 juli 2018

16u57 5

Tim Wellens heeft Lotto-Soudal vandaag de zege bezorgd. In de tweede etappe van de Ronde van Wallonië was onze 27-jarige landgenoot de snelste van een vooruitgeschoven groep. Wellens trok er in de slotfase, waarin de renners de Citadel van Namen beklommen, op uit met enkele medevluchters om het dan na 167 kilometer af te maken. Hij is meteen ook leider in de Belgische rittenkoers. Quick.Step-renner Pieter Serry eindigde vandaag tweede voor Quentin Pacher (Vital Concept).

Stage win and leader's jersey for @Tim_Wellens! Congrats! pic.twitter.com/9ge9PP3u8c Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link