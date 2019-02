Tim Wellens onervaren, maar ambitieus voor Omloop: “Ik geloof dat ik kan winnen”



Marc Ghyselinck

28 februari 2019

20u40 0 Wielrennen Voor het tweede jaar op rij start Tim Wellens komende zaterdag in de Omloop. Wellens hoopt dat hij niet de fouten van vorig jaar zal maken, toen hij te ontstuimig koerste. De Omloop is zijn enige Vlaamse koers. En ja: hij is ambitieus. “Ik geloof dat ik kan winnen.”

Waarom houd je eraan om te starten in de Omloop?

“Ik heb in het begin van het seizoen altijd goede benen. De Omloop past perfect in een programma waarin ik ook de Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico rijd. Liever de Omloop rijden, dan helemaal geen koers rijden.”

“Het is niet dat ik zo’n grote band heb met deze wedstrijd. Of met Vlaamse koersen in het algemeen. Ik heb vroeger nooit in deze streek gekoerst. Ik reed liever de Waalse koersen, bergop, bergaf zonder kasseien. Ik zal mij ook in de toekomst niet in de Vlaamse koersen specialiseren. De Waalse klassiekers blijven het grootste doel.”

Parcourskennis is erg belangrijk. Daar ben jij in het nadeel.

“De parcourskennis van Tiesj is honderdmaal groter. Van al mijn andere ploegmaats ook trouwens. Ik ben de enige die het parcours niet kent. Als ik hier zou komen trainen, zou ik niet van berg naar berg kunnen rijden. De belangrijke punten ken ik wel, ik weet dat de Molenberg cruciaal is. En gelukkig zijn er de oortjes.”

“Ik zal wel zorgen dat ik vooraan zit als het moment daar is. Als ze beginnen te duwen en te trekken, weet ik dat het gaat beginnen. Als ze mij zeggen dat ik bij kilometer honderdvijfig vooraan moet zitten, zal ik vooraan zitten. Zelfs al weet ik dan helemaal niet waar ik ben.”

Je hebt gewonnen in Mallorca en de Ruta del Sol. Is de Omloop dan toch van een heel andere orde?

“Ik ben blij dat ik al gewonnen heb. Het is een geruststelling. Maar het is niet genoeg. En het was niet in een WorldTour wedstrijd, niet zoals de Omloop. Dat is toch van een andere orde. Van alle renners die zaterdag aan de start staan, heb ik dit jaar nog tegen niemand gekoerst. Ik heb wel rond mij gekeken en ik denk dat Michael Matthews zaterdag een grote kans maakt om te winnen.”

Je hebt vorig jaar nogal ontstuimig gekoerst.

“Ik was erg ambitieus aan de start gekomen. Ik had gezien dat in 2017 er de hele tijd aangevallen werd, van start tot finish. Ik dacht dat het zo moest. Ik had geen rekening gehouden met de wind die in het nadeel blies. Ik kon nergens naartoe. Zaterdag wordt het anders, maar ik zal niet dezelfde fout maken als vorig jaar. Ik ga niet met mijn krachten gooien. Ik zal ook niet wachten tot de Muur van Geraardsbergen voor ik zelf in de aanval wil gaan.”

Kan jij deze Omloop winnen tegen alle renners die op de Vlaamse kasseien zijn gelooid.

“Ja. Ik kom hier niet om de hoop te vullen. Sterke benen en pacourskennis zijn belangrijk. Maar een goede timing is dat ook. Als ik een Vlaamse koers wil winnen, zal het zaterdag moeten gebeuren. Dit is mijn enige Vlaamse koers.”

Liggen de korte, Vlaamse hellingen jou wel?

“Ik geloof niet dat de Molenberg 500 meter lang is. Van mij mag het inderdaad wat langer zijn. Ik houd wel van de Muur van Geraardsbergen. Ik doe hem elk jaar in de BinckBank Tour en ik rijd daar graag naar boven.”

Lotto start met twee kopmannen: Tiesj Benoot en jijzelf. Hoe gaat dat zaterdag gaan tussen jullie?

“We hebben ook nog Jasper De Buyst en Jens Keukeleire, zij kunnen een sterke sprint rijden. Ik neem aan dat niemand daar zaterdag gaat op wachten. Tiesj en ik proberen erbij te zijn in de finale. En dan moeten we slim zijn.”

