Tim Wellens kreeg vandaag telefoon van bondscoach Verbrugghe: “We moeten oorlog maken op het WK”

06 september 2019

Zal Tim Wellens een plekje krijgen in de Belgische WK-selectie of niet? De renner van Lotto-Soudal kreeg vandaag een telefoontje van bondscoach Rik Verbrugghe, maar wilde voor de microfoon van Lotto-Soudal nog niet te veel info prijsgeven over de inhoud van dat gesprek. Over de manier waarop de Belgen de koers eind september moeten aanpakken, heeft wel al een mening. “Ik vind dat we oorlog moeten maken. Dat doe ik graag in elke wedstrijd. Ik denk dat het op die manier zal moeten gebeuren als we wereldkampioen willen worden.”

Met Yuzzu stelde Wellens’ ploeg Lotto-Soudal vandaag in Machelen een nieuwe partner voor. Heuglijk nieuws voor de Belgische WorldTour-formatie in tijden waarin de wielerploegen steeds moeilijker de nodige sponsors vinden. “Uiteraard focussen wij ons op het sportieve, maar van zo’n nieuws worden wij natuurlijk ook blij. We weten dat het zonder die sponsors niet zou lukken, we niet zouden kunnen koersen. Ze zijn broodnodig.”

