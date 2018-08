Tim Wellens: "Ik stond heel dicht bij een transfer naar LottoNL-Jumbo" Joeri De Knop

02 augustus 2018

08u37 0 Wielrennen Er zijn nog zekerheden in het leven. Als werkelijk álles fout loopt bij Lotto-Soudal en enkel tranen resten om te schreien, staat... Tim Wellens (27) op. De stabiele factor. Uit op een mooi najaar. "Ik wil er staan van San Sebastián tot Lombardije."

Je rit- (zondag) en eindzege in de Ronde van Wallonië komen precies op tijd, Tim. Na een Tour, die voor je team dramatisch is verlopen.

"Ideaal. Perfect. Dit zal de ploeg deugd doen. We hadden echt wel 'iets' nodig."

Wat vond je zelf van die Tour?

"Ik heb het allemaal niet zo hard gevolgd. Omdat ik zoet was met mijn trainingen en voorbereidingen voor het najaar. Er bleven ook maar weinig ploegmaats over om voor te supporteren, wat de interesse deed afnemen. 'Weet je wat?', zei ik voor de Tour nog lachend tegen Thomas De Gendt. 'Ik ga mee! Niet om te koersen, wel als vaste kamergenoot'. (grijnst) Had gekund, achteraf gezien. Er was plaats genoeg."

