Tim Wellens blijft met tijdritzege de koning te rijk in de Ruta del Sol DMM

22 februari 2019

16u22 8 Wielrennen Tim Wellens blijft baas in de Ruta del Sol. Onze landgenoot won na de openingsrit nu ook de tijdrit in de Spaanse wielerronde. Wellens bouwt zo zijn voorsprong in het klassement uit op zijn naaste concurrenten Izagirre en Fuglsang. De twee Astana-renners moesten enkele seconden prijsgeven op onze landgenoot. Het is de eerste tijdritzege uit Wellens’ wielercarrière.

De Ruta del Sol en Tim Wellens, het blijft een geslaagd huwelijk. Onze landgenoot bij Lotto-Soudal reed sinds zijn overwinning in de openingsrit in de zwart-gele leiderstrui en mocht dus als allerlaatste aan de tijdrit beginnen: 16,2 kilometer van Mancha Real naar La Guardia de Jaen, over heuvelachtig terrein. Een flinke test voor Wellens, te meer omdat hij onder leiding van ‘performance manager’ Kevin De Weert deze winter extra werk stak in zijn prestaties tegen de klok.

Het werd aan de aankomst meteen duidelijk dat de winnaar van de dag zich tussen de klassementsrenners verschool. Hoe later de renners binnen dwarrelden, hoe beter de tijden. Steven Kruijswijk leek de toon te zetten, maar het waren opnieuw de Astana’s die het laken naar zich toe trokken. Ion Izagirre deed een fractie van een seconde beter dan Kruijswijk, terwijl Fuglsang er daarop nog een vijftal seconden van afknabbelde.

De grote vraag was dan of Wellens stand zou houden in zijn leiderstrui. Op basis van de tussentijden onderweg moest dat mogelijk zijn. Onze 27-jarige landgenoot had aan het laatste tussenpunt 1 seconde achterstand op de besttijd. Een dubbeltje op zijn kant dus aan de meet, waar Wellens heel dicht in de buurt kwam van de tijd van Fuglsang. Sterker nog, Wellens pitste er nog 2 tellen van af en bouwde zo zijn voorsprong in het klassement nog wat extra uit. Hij heeft nu een voorgift van 7 seconden op Jakob Fugslang, Ion Izagirre volgt op 14 eenheden. Het is Wellens’ derde zege van het seizoen.

New G.C.@Tim_Wellens enlarges his advantage after his second stage win #65RdS 👏👏👏 pic.twitter.com/H5r46xl8Re Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Thomas De Gendt was op Twitter weer in voor een mopje:

Ik denk dat het antwoord van @Tim_Wellens ja was. pic.twitter.com/QfcWnelCFq Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link