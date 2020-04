Tim Merlier neemt het op tegen Anna van der Breggen en nog een dertigtal anderen op Zwift, alles live te volgen vanaf 20u Redactie

29 april 2020

Vooral Nederlandse namen in de ‘In Het Wiel Zwift Race’. De makers van de podcast wisten zo’n dertig renners te strikken. Opvallend daarbij is dat deelnemers uit verschillende disciplines komen. Naast Ivan Garcia Cortina vind je straks dus ook baanwielrenners als Theo Bos en Harry Lavreysen. Daarnaast starten de mannen en vrouwen in een en dezelfde wedstrijd. Het is uitkijken hoelang Floortje Mackaij en olympisch kampioen Anna van der Breggen hun wagonnetje aan kunnen haken bij de mannen. Langs Belgische zijde doen ook wel wat namen mee. Zo start Belgisch kampioen Tim Merlier straks met enkele ploegmaats van Alpecin-Fenix.

De wedstrijd vangt aan om 20u en en duurt ongeveer één uur. De renners en rensters rijden daarbij op het virtuele WK-parcours van vorig jaar in Yorkshire. Alles is live te zien op HLN.be en AD.nl met vóór- en nabeschouwingen.

De volgende wielrenners en wielrensters hebben toegezegd om vanavond uitkomen bij de eerste editie van de In Het Wiel Zwift Race:

- Ramon Sinkeldam (Ned/Groupama-FDJ)

- Iván Cortina (Spa/Bahrein-Merida)

- Sebastian Langeveld (Ned/EF Education)

- Julius van den Berg (Ned/EF Education)

- Maurits Lammertink (Ned/Wanty Group-Gobert)

- Jesper Asselman (Ned/Metec-TKH)

- Sven Burger (Ned/SEG Racing)

- Harrison Wood (GBr/SEG Racing)

- Cees Bol (Ned/Sunweb)

- Timo Roosen (Ned/Jumbo-Visma)

- Bert-Jan Lindeman (Ned/Jumbo-Visma)

- Tim Merlier (Bel/Alpecin-Fenix)

- Roy Jans (Bel/Alpecin-Fenix)

- Antoine Benoist (Fra/Alpecin-Fenix)

- Gianni Vermeersch (Bel/Alpecin-Fenix)

- Dries De Bondt (Bel/Alpecin-Fenix)

- Scott Thwaites (GBr/Alpecin-Fenix)

- Senne Leysen (Bel/Alpecin-Fenix)

- Harrie Lavreysen (Ned/Baanselectie)

- Roy van den Berg (Ned/BEAT Cycling)

- Theo Bos (Ned/BEAT Cycling)

- Sebastian Fini (Den/CST Sandd)

- Alan Hatherly (ZAf/Specialized)

- Matthew Beers (ZAf/NAD Pro)

- Floortje Mackaij (Ned/Sunweb)

- Annika Langvad (Den/Boels-Dolmans)

- Anna van der Breggen (Ned/Boels-Dolmans)

- Riejanne Markus (Ned/CCC-Liv)

- Pauliena Rooijakkers (Ned/CCC-Liv)

