Tim Merlier: bijna werkloos, maar nu als tricolore held gevierd in het café van zijn moeder Heidi Redactie

01 juli 2019

00u35 0

“Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet, eerst wil ik van deze trui genieten.” Aldus Tim Merlier (26) gisteren nadat hij een massaspurt op het Belgisch Kampioenschap aan de Gentse Watersportbaan gewonnen had. Genieten dééd de snelle crosser: ‘s avonds zakte hij af naar Brasserie Sint-Arnolduspleintje in Wortegem-Petegem. Daar is zijn moeder Heidi de zaakvoerster. Ongeveer 200 fans tekenden present. En een toekomst, die heeft Merlier nu ook, nadat hij deze zomer nog een werkloze coureur dreigde te worden. Tot hij twee weken geleden opgepikt werd door Corendon-Circus, de ploeg van Mathieu van der Poel die nog maar een half jaar de status van Procontinentaal heeft, maar nu al verschillende WorldTour-ploegen jaloers maakt.